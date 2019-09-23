苏宁易购：为香港苏宁易购、香港苏宁采购提供5.5亿元担保

【TechWeb】9月22日消息，苏宁易购今天对外发布公告称，为支持公司子公司香港苏宁易购有限公司（以下简称“香港苏宁易购”）、香港苏宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购”）业务发展，经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，同意公司为香港苏宁易购、香港苏宁采购合计向金融机构融资提供最高额度为人民币5.5亿元的担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.62%。

公告称，为满足公司在香港地区的零售业务发展，公司为其向金融机构申请融资提供担保。考虑到本次担保对象香港苏宁易购、香港苏宁采购为公司全资子公司，且公司在香港地区主营业务保持稳定，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。

苏宁方面表示，截至本公告日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币2,259,708.00万元，子公司对子公司的担保额度为人民币330,000.00万元，担保公司苏宁融资担保（天津）有限公司（以下简称“苏宁融资担保”）为客户提供融资性担保责任余额不超过人民币300,000.00万元，合计占公司2018年度经审计净资产的32.76%。公司对子公司实际提供的担保余额为人民币747,276.99万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为人民币124,000.00万元，苏宁融资担保为客户提供融资性担保责任余额人民币74,284.00万元，合计占公司2018年经审计净资产的10.72%。