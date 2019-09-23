安卓上市11年，为何说iPhone用户也要感谢它？

在建立起搜索帝国之后，谷歌最重要的产品是什么？可能有多个潜在候选者，比如浏览器Chrome和地图，但事实上应该是安卓（Android）操作系统。谷歌现在每年秋天都会推出更新，并于前不久推出了安卓10。而9月23日是安卓系统正式发布11周年的日子，它在2008年随同首款运行安卓系统的智能手机HTC Dream亮相。

众所周知，安卓是谷歌打造现代智能手机的愿景，在苹果用iPhone席卷整个行业一年多后发布。十多年来，这两种操作系统都发生了根本性的变化。但当年安卓在推出时感觉更像是个测试版，而不是真正为消费者做好准备的成熟系统。科技网站Engadget曾在2008年评论称：“虽然这款手机有很多值得称赞的地方，但还缺少很多东西。其中有些缺失元素，甚至是我们认为应该成为G1级设备核心组件的东西。”

但安卓系统的表现非常好。从一开始，使用谷歌帐户登录就可以将用户可能需要的所有重要信息同步到其手机上。苹果花了几年时间才打造出相对无缝的系统，iOS 5终于在2011年秋天迎来了无需电脑即可登录和设置的功能。如果你使用谷歌日历（Google Calendar）、联系人（Contacts）和Gmail，它们也都会出现在那里，非常方便。不过，谷歌安卓系统也有很多失误，比如Gmail的联系人系统绝对很糟糕，用了数年时间才解决这个问题。这就是智能手机革命早期的情况。

安卓的另一个亮点是通知功能。我们现在可能认为，下拉通知栏是理所当然的功能，但安卓推出时就有了这样的设置。这是个比Windows Mobile、黑莓或iPhone类似设置好得多的解决方案，苹果在2011年决定完全复制它。微软也在Windows Phone中加入了自己的安卓通知栏，但那时似乎已经为时已晚。

直到2009年，安卓才真正成为对普通用户友好的系统。当时，美国最大运营商Verizon同时发布了Android 2.0和摩托罗拉DROID。与G1相比，硬件已经向前迈出了一大步，而软件更新，如支持多个电子邮件账户、改进的浏览器、更新的联系人系统以及一系列UI改进，都让安卓更容易使用，让人感觉更舒适。

虽然DROID在2009年末成为安卓手机中的旗舰产品，但消费者开始在手机行业获得更多选择，这也确立了谷歌移动生态系统的地位。除了HTC和摩托罗拉，三星在2009年发布了几款安卓手机，然后在2010年中期发布了第一款Galaxy S系列手机。2010年1月，谷歌自己发布了HTC制造的Nexus One，标志着该公司首次对安卓硬件产生影响。

在那之后的几年里，安卓可能已经成为这个星球上拥有最高支配地位的计算平台。在一年一度的谷歌I/O开发者大会上，该公司表示，目前有25亿台活跃的安卓设备。令人印象深刻的是，安卓能够足够灵活地在低端和高端手机上工作，更不用说为大量其他设备提供动力，如机顶盒和自动信息娱乐系统。

但这也突显了谷歌在碎片化方面持续存在的问题，因为大多数这些设备都没有运行最新版本的安卓系统。谷歌继续在这个平台上创新，但确保人们尽快采用这些最新创新始终是安卓历史上面临的巨大挑战。谈到25亿台安卓设备，很难不去考虑最近围绕谷歌和其他科技巨头的反垄断担忧。鉴于谷歌在移动、搜索和在线广告行业的主导地位，不难想象，该公司很快就会发现自己与美国政府展开一场法律大战。

不管安卓在接下来的十年里会发生什么，该软件都将在科技史上留下不可磨灭的痕迹，它可能是自Windows 95全盛时期以来最成功、最广泛使用的操作系统。随着智能手机成为我们的首选计算设备，安卓系统也成为了数十亿人互动的首选软件。即使那些选择iPhone的用户，也应该感谢谷歌对苹果设备及其功能的推进作用。