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微软推出Dynamics 365新电子商务工具，与亚马逊竞争加剧

2019-9-24 7:11:03来源：新浪科技作者：焱燚责编：骑士评论：

北京时间23日消息，微软正在推出帮助零售商在线管理业务的技术，这是该公司的一项最新的举措，以吸引那些与亚马逊长期竞争的客户。

微软周一推出了一项Dynamics 365 Commerce产品，这将让各在线零售品牌创建详细的个性化产品网页，同时为客户评级和评论留出空间。该产品也与其他微软软件集成，因此企业可以在客户购买或查看销售业绩图表后与客户进行沟通。

随着微软的Azure业务在云基础设施领域挑战亚马逊的AWS云服务。像沃尔这样的大卖场、克罗格（Kroger）这样的杂货连锁店以及沃尔格林（Walgreens）这样的药房，越来越多地选择微软的云服务，从而避免把钱投入到它们最大的竞争对手的口袋里。尽管如此，亚马逊的AWS云服务仍然拥有众多的零售客户，包括J.Crew，Kenneth Cole，Levi‘s和Sainsbury’s。

Dynamics 365 Commerce是微软Dynamics 365 for Retail的一个扩展，专注于供应链管理、人员配备和促销。

在英国拥有食品和服装商店的玛莎百货（Marks and Spencer），正开始使用微软另一项新服务Dynamics 365 Connected Store。这项服务可以根据实体商店安装的传感器和摄像头收集的信息，向员工发送警报。

马莎百货零售和数字商店技术主管保罗·艾里（Paul Airey）说，该公司多年来一直是Azure的客户，今年早些时候开始将其用于电子商务运营。现在，它正在寻求利用技术来改善顾客的购物体验。

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关键词：微软Dynamics 365

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