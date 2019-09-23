微软Windows 10 20H1预览版18985新增特性：改善蓝牙配对、截图和草图更新

IT之家9月23日消息 近期，微软Windows 10推送了最新的20H1系统快速预览版18985更新，在该版本中，微软带来了改善蓝牙配对体验，改善了可选更新体验，截图和草图获得了更新。

改善你的蓝牙配对体验

从Windows 10版本1803开始，微软宣布了配对支持的蓝牙设备全新简化体验。这个想法很简单-如果附近有受支持的设备并且处于配对模式，系统就会显示一条通知，提示你进行配对。你自己不用再打开“设置”并找到合适的位置。现在有了新的功能改进。

新功能如下：

配对现在已在通知中完成。你无需再转到“设置”应用即可完成配对。 为了缩短配对时间，通过减少通知数目来改进了UI。 在第一个通知中添加了“关闭”按钮，以使你在使用“快速配对”时拥有更多控制权。 为了使通知更有用，现在尽可能显示设备名称和类别。

目前，这种新体验已推广到50％的Insiders中，随着部署的增加，会继续通知你。支持的设备包括：

Surface Ergonomic Keyboard键盘

Surface Precision Mouse鼠标

Microsoft Modern Mobile Mouse

Surface Mobile鼠标

Microsoft Arc鼠标

Surface Arc Mouse鼠标

Surface Headphones耳机

改善你的可选更新体验

正如某些内测人士所注意到的那样，微软正在努力使你更容易在一处位置查看所有可选更新（包括驱动程序，功能更新和每月非安全质量更新）。一旦检测到可选更新，它们将在新页面中的设置>更新和安全性> Windows更新>查看可选更新下列出。对于驱动程序，你不再需要浏览设备管理器，以查找要更新的特定设备。Windows Update将自动使驱动程序保持与以前相同的最新状态，但是如果你遇到问题，则可以使用其中的一个可选驱动程序。

内部测试的其他更新

截图和草图应用更新

在快速预览和慢速预览上花费一些时间之后，微软现在开始在Release Preview通道版本中推出Snip＆Sketch版本10.1907（截图和草图）。还将把此更新推广到使用部分使用零售版本的用户中。其中包括两项显著改进：

单窗口模式：有用户希望在单击“截图和草图”中的“新建”时关闭以前的片段，最终因此不会出现很多窗口。展望未来，这将是默认选项。如果你喜欢有多个窗口，请不要担心，转到“截图和草图”设置中查看，这仍然是一个设置选项。

缩放支持：如果屏幕截图太小而无法注释（你可以触摸CTRL + Plus，CTRL + Minus和Ctrl +鼠标滚轮），你现在可以放大屏幕截图。一个小的“截图和草图”窗口，系统还将缩小以确保整个截图都适合“截图和草图”窗口。