今天朋友圈里一大批人@微信官方 ，是什么梗？

IT之家9月24日消息 今天你的朋友圈被“请给我一面国旗@ 微信官方”刷屏了吗？这到底是怎么回事，又是什么新花样。除此之外，一堆人还在@微信官方 打钱来一个亿，@苹果官方 来个512GB的iPhone 11 Pro Max。

原来，这是腾讯新闻官方出的新玩法“领取你的国庆专属头像”。不过因为操作太频繁，该系统已经很难登录。

由于微信朋友圈的私密性，一时间起来的刷屏很可能让大家不知所措，此活动在朋友圈的传播可谓火爆。