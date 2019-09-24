小米立式风冷无线充电器公布：30W大功率，售价199元

IT之家9月24日消息 小米新品发布会正在进行中，在公布完小米 9 Pro 5G的快充性能后，小米顺势推出了全新的立式风冷无线充电器，支持30W无线快充，售价为199元。

小米立式风冷无线充电器采用了全新的风道设计，不经过线圈，直接带走热量，官方称散热效率更高，也更安全。

小米立式风冷无线充采用人体工程学倾角设计，功率最高可达30W，支持Qi充电标准，具有超高的兼容性，拥有超静风扇，可主动散热极速冷却，对比其他立式无线充电器，散热更加高效。