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8月邮政业消费者对快递服务问题申诉55041件，环比下降1.6%

2019-9-24 15:02:45来源：TechWeb作者：老喵责编：沧海评论：

【TechWeb】9月24日消息，据国家邮政局公布的数据显示，8月，邮政业消费者对快递服务问题申诉55041件，环比下降1.6%，同比下降4.0%。同时，邮政业消费者对快递服务问题有效申诉1557件，环比下降11.5%，同比下降63.2%。

数据称，邮政业消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误，分别占有效申诉总量的32.2%、20.9%和18.7%。快递服务问题有效申诉量环比仅代收货款问题增长较明显，同比均呈下降趋势。

8月，邮政业消费者对全国快递企业有效申诉处理满意率平均为98.7%，高于全国平均数的快递企业有18家，低于全国平均数的有5家；全国快递服务申诉率平均为10.38，低于全国平均数的快递企业有13家，高于全国平均数的有10家；全国快递服务有效申诉率平均为0.29，低于全国平均数的快递企业有11家，高于全国平均数的有12家。

另外，邮政业消费者对各省（区、市）邮政管理部门有效申诉处理工作满意率平均为99.3%，高于全国平均数的地区有23个，低于全国平均数的地区有8个；各省（区、市）快递服务申诉率平均为5.37，低于全国平均数的地区有18个，高于全国平均申诉率的地区有13个；各省（区、市）快递服务有效申诉率平均为0.15，低于全国平均数的地区有14个，高于全国平均数的地区有17个。

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关键词：邮政快递

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