小米真无线蓝牙耳机Air 2正式发布：支持LHDC解码，售价399元

IT之家9月24日消息 在今天小米9 Pro 5G手机和小米MIX Alpha手机新品发布会上，小米正式发布了小米真无线蓝牙耳机Air 2，这款耳机支持LHDC蓝牙解码，售价399元。

小米真无线蓝牙耳机Air 2采用了14.2毫米复合振膜动圈单元，低音丰富饱满、高音明亮通透。能精准的还原人声和乐器。另外，支持LHDC Hi-Res蓝牙高清解码技术。

这款真无线耳机另外支持小爱同学和双麦克降噪，售价399元。