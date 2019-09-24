日本消费税10月上涨，苹果：应用商店日本区要涨价

据国外媒体报道，为了因应日本消费税进行的调整，苹果公司今天宣布从下月起在日本提高其App Store平台上的应用、应用内购买物品和服务的价格。

该公司在发送给开发商的通知中表示，由于日本税法调整，App Store平台上的产品在日本的价格从今年10月起上调，这一变化将影响应用程序销售、应用程序内购买和服务。

苹果在其开发者门户网站公布的一篇文章表示，App Store即将到来的价格上涨，是对日本消费税（JCT）变化的直接反应。从今年10月份起，日本消费税将从8%提高到10%。因此，除了自动续期订阅以外，应用程序定价也将相应上调。

调整后的价目表显示对终端用户的影响最小。所谓的“一级”应用程序仍将以120日元的价格销售，而“二级”应用程序的售价为250日元。开发者从“1级”应用程序销售中净得84日元，而从“2级”应用净得175日元。

苹果经常调整App Store的定价，以应对所在地区税法的变化。此外，为了抵消汇率的变化，该公司也会调整App Store的服务收费，尽管这种调整的频率低于因税法改变而作出的调整。

据苹果称，一旦价格调整生效，App Store平台上的应用程序定价信息将自动更新。开发商将看到由于价格上调而增加的收益。不过，开发商也可以根据自己的意愿，手动设置应用程序和应用程序内购买定价。

由于苹果的定价结构，日本消费税的上调并不影响自动续期订阅，开发商可以选择为现有订户保留当前的定价。