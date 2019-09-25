十年，“西方微信”Kik黯然退场

2009年，黑莓总部所在地加拿大滑铁卢诞生了一款新的移动聊天应用Kik，创始人兼CEO Ted Livingston曾在黑莓实习，而后和他的几位大学同学自立门户创办了Kik。由于开始的早，这款应用堪称移动聊天领域的先驱，一路高歌猛进，屡获融资。

2014年12月，一向低调的Ted Livingston撰文称：“真正能开发‘西方微信’的企业可能并非Facebook，甚至可能并不会来自于硅谷”，同时满怀憧憬地表示会努力将Kik打造成为西方世界里的微信。彼时，这家加拿大创企刚刚拿到3830万美元融资，号称拥有1.85亿年轻用户，在移动IM世界中，与Line、微信三分天下。

然而近日，Ted Livingston却在博客中表示，将正式关闭Kik、同时进行裁员，最终只会保留19名员工，同时将业务重心转向自家区块链项目Kin。Livingston称裁员及业务的调整，是为了“降低运营成本，减少公司80%的开支，集中资源打赢SEC官司”。

从昔日的“西方微信”到如今的关停调整，Kik的十年发生了什么？

三年1亿，顺风开局的IM新星

2010年10月21日，一款名为Kik的跨平台聊天应用正式上线，发布后两周内，这款应用的注册用户超过100万人次。而前不久，同样是凭借用户增速吸引诸多关注的一款应用程序名为Instagram，它的战绩是上线一周内拿下10万注册用户。尽管当时，有媒体质疑Kik的用户增长数据存在水分，即通过一种被称为“邮件收集”的形式向用户的联系人列表进行推送，但没有人能否认，又一颗移动聊天领域的新星正在升起。

Kik的创始团队是一群来自滑铁卢大学的学生们，他们设计这款应用的初衷只是为了一件事——让年轻人能够轻松地与好友聊天。这一愿景在很多年后，创始人Ted Livingston仍时常挂在嘴边，他甚至公开表示Facebook之所以如此迫切地想要收购Snapchat，恰恰是因为Facebook Messenger并不是一个真正以聊天为重的平台，而Kik却是纯粹地让聊天先行。

2011年3月，产品上线不到半年，Kik获800万美元A轮融资；2013年4月，获1950万美元B轮融资，同年12月，Kik用户总数突破1亿人，但当时这家公司的员工只有28个；2014年11月，Kik完成3830万美元C轮融资，声称拥有1.85亿年轻用户；2015年8月，一直以微信为榜样的Kik收到了来自微信母公司的橄榄枝，完成了由腾讯领投的5000万美元D轮融资，估值10亿美元，注册用户数达到2.4亿，Ted Livingston声称40%的美国青少年正在积极使用Kik……

故事的开头和很多独角兽传奇类似，迅猛的增长、年轻的团队、密集的融资，尽管这五年间诸多即时通讯应用风起云涌，你方唱罢我方登场，但Kik始终位居前列，前途一片光明。

转战区块链，ICO欲“弯道超车”

2017年前后，经历了疯狂增长的Kik进入了平台期，3亿注册用户似乎成为了一个无法突破的瓶颈。曾以用户增速不断刷屏的Kik开始在公开报道中不断强调自家用户的活跃度，公开数据也从用户数转变为平台活跃时长。曾剑指Facebook的Kik开始体会到移动社交领域激烈的竞争氛围，如何打败Facebook？Ted Livingston将目光投向了区块链，毕竟，在2017年，不知道何为比特币，是一件肠子都要悔青的事情。

事实上，这一选择并非没有前因。很早以前，Kik应用就推出了积分系统。北美青少年们除了可以在应用中和铁子讨论最新款的球鞋之外，还可以在一个聊天机器人的鼓励下，通过观看广告和玩小游戏赚取积分，这些积分可以用来换取贴纸。此外，也没什么卵用。但2017年6月，Kik宣布成为第一家在加密货币社区之外宣布推出加密代币计划（Kin计划）的公司。顺嘴一提，今年3月，Facebook也做出了同样的尝试。Kik的创举改变了“Kik积分”的过家家属性，小屁孩们通过看广告打游戏赢得的Kin金币，现在不仅能换贴画，还能换美元。

Kin计划使用了一个名为Ethereum的软件平台区块链，该平台采用了一种编程模型，允许开发者比比特币更具灵活性。与此同时，新成立的Kin基金会管理这种加密货币，而Kik将保持对其同名聊天应用程序的控制，这两个实体间可以自由合作和协调。

Kin计划的面世可以算作是Kik的一次“弯道超车”，Ted Livingston甚至将之看成是挑战Facebook霸主地位的一个重型武器。毕竟在Facebook和谷歌双巨头的垄断之下，依赖在线广告收益就仿佛是靠着残羹剩饭过活。Kin计划如果能成功，就意味着Kik可能会颠覆大型在线公司的商业模式，并解决21世纪互联网最棘手的问题：如何在没有数十亿用户吸引广告情况下站着把钱赚了。

带着对未来美好的憧憬，Kik决定通过ICO（虚拟货币首期发售）的方式进行融资。在公开场合被问及“ICO的原因是不是因为现实中已经融不到钱了？”时，Ted Livingston回答说：“我们很难与西方世界的很多公司竞争，他们啥都有，可以横扫世界……ICO和互联网刚刚萌芽时候的网络世界非常相似，有人赚的盆满钵满，有人输的倾家荡产，但那里始终充满无数的可能性。”

孤注一掷，关停Kik也要与SEC死磕到底

Ted Livingston颇具浪漫主义的回答似乎没有太大的说服力，批评人士指出Kik完全可以正常融资完成自己的发展目标，之所以“离经叛道”只是因为“ICO目前很流行”。加密货币专家Peter Todd当时就断言，ICO风险极高，美国证券交易监督委员会（SEC）一定会把很多人送进监狱，监管只是迟早的事。

这“迟早”终究还是来了。

2019年6月，SEC正式起诉Kik，指控后者于2017年9月为其Kin代币进行的1亿美元ICO中有5500万美元来自美国公民，SEC称其为“非法的证券发行”。撰写诉状的SEC执法人员Stephan Schlegelmilch和David Mendel表示，Kik在进行ICO时，并未如实告知投资者该公司的财务状况。此外还列出了Kik的一系列“罪状”：一直在赔钱，没有人想收购，Kik为投资者制作了特殊的e-stickers，CEO一直在站台忽悠等等。诉状一出，Kin的价格应声下跌，两小时内跌幅超过25%。

SEC的诉状让人们开始思考，2017年Kik提出的美好愿景可能只是一家处于穷途末路的公司最后的挣扎。当然为“自证清白”，Kik开启了与SEC死磕到底的斗争。

面对诉状，Ted Livingston表示，“SEC对2017年我们ICO的事实描述具有严重误导性，我们会在法庭上说出事实的真相。我们对此充满信心，我们乐于为美国的加密币未来而战斗，我们也希望通过本案让人们明白：证券法不应该适用于一种在几十个应用中被数百万人使用的货币。”

Kik的总法律顾问Eileen Lyon也发表评论称：“SEC对Kik的指控是基于一个有缺陷的法律理论。这些法律假设远远超出了豪伊测试的定义，我们认为它们经不起司法审查。”

与SEC死磕并不是一件轻松事，早在今年5月，Ted Livingston就公开表示该公司已经为此事花费了超过500万美元。似乎是为了彰显其斗争的决心，曾经将“聊天”作为其业务核心以及创业初心的Kik于近日宣布正式关闭其聊天应用，并进行大规模裁员。Livingston在博客中写道：“这是个艰难的抉择。Kik是美国最大的应用之一，拥有行业领导级别的互动性，它正处于发展状态。公司拥有100多名员工，他们在过去十几年里都为Kik和Kin付出了汗水和心血，然而这些员工的家庭都会受到这次决策的影响。”

再艰难Kik也还是关闭了，曾因飞速增长声名大噪的聊天应用先驱终究是成为了历史。虽然Kik与SEC的斗争尚未尘埃落定，但正如Ted Livingston在2017年所说，ICO的世界里，有人赚的盆满钵满，有人输的倾家荡产，Kik的结局是何？我们拭目以待。