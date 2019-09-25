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微软Windows Core OS运行虚拟机现身跑分网站

2019-9-25 10:26:12来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月25日消息 最近微软官方文档中提到了Windows Core OS，这是长期传闻中微软针对双屏和可折叠设备打造的操作系统。今天，Windows Core OS系统已出现在Geekbench基准测试网站上。

微软Windows Core OS的传闻表明，我们有望在10月的Surface活动中看到双屏或折叠屏设备。Windows Core OS系统将支持多个可适应的Shell，以在诸如Surface Centaurus和Surface Hub之类的外形尺寸设备上提供模块化、个性化的体验。

今天，跑分网站Geekbench 5上发现了运行Windows Core System（64位）和未知Intel处理器的虚拟机。基准测试的分数不是很高，不过目前分数无意义，主要是通过仿真来运行设计的测试。

另外，值得注意的是，在相同的硬件上，Geekbench 4的得分要比Geekbench 5得分高得多，该基准基于Geekbench 5，这也是得分较低的另一个原因。

微软从未官方场合确认过Windows Core OS，但微软可能会在10月2日的Surface活动中宣布它。

除了Windows Core OS外，微软还有望发布双屏Surface硬件以及“ Windows Lite”，这是一种用于类似Chromebook的PC甚至双屏设备的轻量级操作系统。

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关键词：Windows Core OS微软

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