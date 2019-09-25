45名谷歌员工举报不公对待：在公司遭歧视和性骚扰

北京时间9月25日下午消息，据福克斯新闻网站报道，45名谷歌员工在一份由他们自己编制的内部文件中声称，他们遭受了性别歧视、晋升落空、骚扰和报复等不公平对待。

这些员工近期组织了针对公司的抗议活动。他们在4月份的数周内搜集了45起不同的指控，整理在该文件中。外媒Recode于本月初率先曝光了这份文件的存在，而后外媒Motherboard获取了完整文件并公之于众。

文件里，各项指控的标题有“因举报黄色笑话受惩罚”、“我揭发了一个同事”、“没人敢揭露真相”以及“当一个‘乖乖女’”等。

“当我在先前的团队被小组长性骚扰之后，我马上向我的经理报告了这件事。但是，却被经理告知‘我反应过度了，事情过去了就应该让它过去’，”一名员工写道。

另一个谷歌员工写道：“我在谷歌的第一个经理经常开不合时宜的玩笑，当着团队成员的面以及在团队成员背后羞辱他们，每天更改团队工作重点，偏心，差别对待男性和女性。”

这些指控的出现恰逢谷歌水深火热之时：无论前员工还是现任员工，近来纷纷对谷歌发起指控，名目有性骚扰、各种歧视、薪酬不平等以及打击报复等等。去年年底，至少有2万名分布在世界各地的谷歌员工离开他们的办公室，抗议该科技巨头向曾经被指控有不当性行为的高管支付巨款。

“在一次会议上，我的技术主管性骚扰了我。在我向人力资源部门报告了这件事之后，他们进行了一次调查。然后，他们决定将我转到另一个项目去。我没有同意，直到我告诉他们，我会向平等就业机会人员举报此事时，他们才同意让我留在现有项目组，”泄露的文件里写道。

“我举报了一个开‘黑人’玩笑的同事。人力资源部没有得出任何结论。我本来有机会晋升团队的技术负责人，现在我连午餐邀请都收不到，”另一个员工写道。

谷歌曾表示，已经采取一系列措施，来提高透明度并改善员工报告问题的流程。谷歌员工现在可以查看解释调查工作机制的详细流程。此外，他们可以在一名同事的陪伴下，参加有关对骚扰或歧视进行调查的会议。性骚扰则在公司的年度调查报告中单独列出。

“举报不当行为需要勇气，我们希望为那些勇于指出问题的人提供关怀和支持。我们会严格调查所有举报的不当行为。在过去一年中，我们也不断简化员工举报的流程，让公司内部的调查程序更加公开透明。我们正努力对处理投诉的方式和采取的行为给予最大的公开程度，”人事部门副总裁艾琳·诺顿（Eileen Naughton）在邮件声明中写道。