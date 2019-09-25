屈服于新版权法，谷歌下月将在法国调整新闻搜索结果

北京时间9月25日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌今日宣布，从下个月起，谷歌将调整在法国的新闻搜索结果，所显示的新闻搜索内容将更少。

谷歌今日在一份声明中称：“如果你在法国，使用谷歌新闻搜索得到的结果，可能和其他地区不同，没有文章的预览或片断，也没有一个小的缩略图，可以帮助用户决定是否直接点击出版商的网站。只有在明确同意的情况下，谷歌才会显示来自欧洲出版商的文章片断或图片。”

今年4月，欧盟版权法改革获得欧盟多数成员国的支持，从而扫清了最后一道障碍。新版权法将迫使谷歌向出版商支付新闻片段的费用，要求Facebook过滤掉受保护的内容。

对于修订后的《欧洲版权指令》，谷歌今年2月曾表示，欧盟新的版权法规定没有经过仔细的平衡，将损害欧洲蓬勃发展的创意经济。

谷歌还表示，该公司致力于支持高质量的新闻工作。但是，近期的辩论表明，人们对标题和片段(新闻搜索页面上的新闻概要)的价值有一个根本的误解。将片段的长度减少到几个单独的单词或简短的摘录，将使消费者更难发现新闻内容，从而降低新闻出版商的总体流量。

而出版商则辩称，他们正在不公平地将广告收入拱手让给谷歌，谷歌免费展示他们的内容而不付费。据悉，法国是下个月第一个实施新的《欧洲版权指令》的国家。

早在2009年，美国传媒巨头新闻集团董事长鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）就曾抱怨谷歌免费索取新闻出版商的内容，将谷歌视为“寄生虫”和“内容剽窃狂”。

而谷歌认为，其新闻搜索服务只是提供了整篇新闻的极少部分内容，感兴趣的读者还是会点击链接进入原始页面，这反而会给新闻出版商带去流量。