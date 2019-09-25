索尼Xperia 5发布会专访：致力于打造用户体验更好的创意娱乐手机

2019年9月24日，索尼（中国）有限公司在上海正式发布了旗舰系列手机新成员Xperia 5，这是Xperia 5国行版的首次亮相发布，Xperia 5最早在FIA 2019上亮相，其搭载了骁龙855处理器，只有一个6+128GB存储版本，国行售价方面为5399元，将于2019年10月底上市。

索尼Xperia 5发布会结束之后，索尼（中国）有限公司高管们接受了IT之家在内的媒体采访，并针对消费者关注的Xperia 5产品定位、屏幕、相机等问题进行了深度讨论。

采访高管包括：

索尼移动通信有限公司全球市场本部高级总监 濱口努

索尼移动通信有限公司区域市场部高级经理 中根隆行

索尼移动通信有限公司产品开发本部光学工程师 鄭霊東

索尼（中国）有限公司董事长兼总裁索尼集团高级副总裁 高桥洋

索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁 谢飚

索尼（中国）有限公司消费电子营业本部市场部副总裁 木村維人

索尼（中国）有限公司消费电子营业本部移动产品部总监 陈宁

（排名不分先后）

今年二月份的时候，索尼带来了旗舰手机Xperia 1，这是索尼移动通讯业务被合并到索尼消费电子品和解决方案事业部之后，发布的第一款旗舰手机，借此，索尼将之前英文字母命名的规则改为数字命名的方式，而Xperia 5的定位是介于1和10之间的高端型号，因此就命名为5。

Xperia 5继承了Xperia 1手机21:9长宽比的屏幕，索尼官方称之为荧幕宽屏，在现实参数上，除了分辨率和尺寸低于Xperia 1以外，其余方面保持了完全的一致，包括采用了索尼屡获殊荣的BRAVIA电视显示技术，配备移动版图像处理引擎X1TM for mobile，支持HDR（高动态范围）动态逐像重塑技术、具有10bit*5色深显示、支持宽广的色域空间ITU-R BT.2020以及带有Illuminant D65的DCI-P3等等。

索尼向媒体表示，21:9的长宽比在安卓系统中属于最宽的屏幕比例，也是让消费者充分感受到沉浸式娱乐体验的最佳屏幕比例。推出21:9荧幕宽屏是为了让消费者在手机画面上也能体验到电影创作者的意图，结合音质，实现更加沉浸式娱乐体验。索尼强调，未来也将不断实现更高的用户价值而努力。

Xperia 5的屏幕尺寸为6.1英寸，特别是在21:9长宽比的情况下显得比较小，算得上是一台“紧凑版”手机，在接受采访时，索尼向IT之家表示，大屏手机的市场确实很大，但也注意到一部分消费者，特别是年轻人和女性，追求宽度比较窄小，机身紧凑，方便握持，以及色彩时尚的手机，于是在不牺牲性能的前提下推出了紧凑时尚的Xperia 5。



索尼Xperia 5搭载的处理器是骁龙855，而不是骁龙855 Plus，针对此问题，索尼表示称Xperia 5实现了紧凑机身和优异性能的很好平衡，骁龙855的整体架构和性能都满足索尼对一款旗舰型号的要求，因此索尼非常有信心地将这一芯片应用到Xperia 5中。

目前市场上有很多厂商推出了各种形态的手机，有刘海屏，水滴屏，或者弹出式摄像头来实现全面屏效果，有声音指出，相比之下索尼手机的形态略显保守，针对全面屏形态的问题，实际上索尼在内部也进行过多次讨论，比如说开孔屏或者着是刘海屏，而最终没有采用刘海屏的方案，是因为索尼希望坚持自己的理念——为消费者带来21:9荧幕宽屏的沉浸式娱乐体验。索尼称，未来，我们也将坚持这一理念，结合消费者需求不断创新设计。

除了21:9的屏幕以外，索尼Xperia 5此次搭载的三摄也是一大亮点，比如搭载了索尼微单上的眼部对焦技术，可实现高达10张/秒（AF / AE跟踪）的高速连拍，还支持最高可达30 fps的AF/AE检测。针对视频拍摄，索尼Xperia 5还带来了由索尼电影摄影机CineAlta 提供技术的 “电影大师”APP。

在采访时，索尼表示，虽然手机和微单/黑卡搭载的零部件不尽相同，但是微单和黑卡积累的影像技术也会应用到手机中。同时，索尼也会基于消费者需求来整合集团优势推出更加符合市场需求的产品。

索尼也回应了相机评测网站DxOMark给索尼 Xperia 1 后置相机打出91分的问题，索尼表示，并不清楚他们基于哪些细分项目来打分，仅从评分来看确实得分不高。索尼表示，我们在AF性能方面的提升得到了媒体和市场的好评，很遗憾这些却并没有纳入他们的打分项目，特别是10张/秒支持AF/AE追踪的高速连拍，电影大师APP，以及眼部对焦等索尼独有的拍摄功能，如果纳入这一打分项目，我们相信会有不错的成绩表现，从这个意义上说，评分似乎有失完整客观。

最后索尼强调，比起一味追随他人，更看重消费者的需求，并在深刻的市场洞察基础上不断创新，打造用户体验更好的创意娱乐手机。