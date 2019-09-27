中国基金退出支援日本显示公司JDI的企业联盟

9月27日消息，据国外媒体报道，日本显示器公司JDI（Japan Display Inc.，简称JDI）日前表示，已接到中国基金“Harvest集团”退出支援JDI企业联盟的通知。

JDI再次向投资者说明称，如果无法确保原本预定的800亿日元（约合人民币53亿元）资金，“继续开展业务有可能变得困难”。

JDI将继续与Harvest集团方面磋商，并探讨替代的资金筹措方。

本月早些时候，JDI还宣布，延长为苹果生产液晶屏（LCD）的白山工厂的停工时间。此前，因主要客户苹果公司的需求低迷，导致开工率恶化，JDI宣布白山工厂7至9月停工，此举旨在削减固定费用。现在看来，需求仍未好转，白山工厂9月后仍将保持停工。

JDI 2018财年（截至2019年3月31日）合并财报显示，最终损益为亏损1094亿日元（约合人民币68.5亿元），连续5年亏损。

智能手机厂商转向使用有机发光二极体(OLED)面板，以及中国大陆LCD面板厂商产能增加等等原因，使得JDI面临严峻的经营环境。JDI因为转往OLED面板的步伐较慢，错失了许多苹果订单。JDI希望获得外部投资，并计划把获得的资金投入日本国内工厂，扩大OLED面板产能。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。