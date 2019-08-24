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传苹果将向日本JDI投资1亿美元，助其“起死回生”

2019-8-24 10:46:46来源：网易科技作者：天门山责编：嗜橙评论：

8月24日消息，据国外媒体报道，作为苹果的供应商之一，日本显示器面板生产厂商Japan Display Inc（JDI）连续几年陷入巨额亏损窘境，其生存状况在过去两年充满着挑战的风险。不过目前已经证实，这家陷入困境的显示器面板制造商今年秋季将获得大笔资金注入，据称苹果也将是资金注入者之一。

日经新闻(Nikkei)报道称，中资财团Suwa Investment Holdings（以下简称“Suwa”）首席执行官温斯顿·李(Winston Lee)提供的一些最新细节中，最值得注意的是，JDI将获得总计800亿日元的投资，而其中的500亿日元（约合4.7亿美元）将在今年10月到位。此外，他还宣布，所有这些资金都已得到担保。

温斯顿·李表示，“嘉实科技投资管理有限公司承诺的所有资金都得到了担保，”多家公司和投资基金将参与投资。

预计JDI所获得800亿日元投资额中剩下的300亿日元，将在明年3月份到位。苹果是可能向这家显示器面板制造商提供注资的公司之一，据报道，苹果愿意出资1亿美元。JDI生存下来将能够给苹果提供巨大利益，因为JDI是苹果iPhone XR和其他配置LCD显示屏iPhone的供应商。在过去两年，JDI陷入严重亏损状态。目前，该公司还欠苹果15亿美元。

作为苹果供应商，JDI为苹果iPhone XR以及一些旧机型生产LCD显示器面板。目前，iPhone XS和iPhone Max已经使用OLED显示屏。

JDI在过去几年陷入生存窘境，原因有多方面，但没有跟上行业科技进步步伐可能是最重要的原因之一。这家日本显示器面板制造商自己已经认识到，智能手机显示屏正从LCD转向OLED，而自己未能尽早投资这下一代技术，从而错过了大量订单。该公司2017年亏损2.6亿美元，去年亏损23亿美元。

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关键词：JDI苹果

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