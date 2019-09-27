OPPO沈嘉：明年OPPO所有3000元以上产品都是5G，投入100亿研发预算

9月27日消息，今天，网易科技《5G·未来沙龙》在网易北京研发中心举行，OPPO 5G专家沈嘉进行了题为《畅享5G放眼未来》的演讲。

沈嘉表示，5G将开启万物互融、体验为王的时代，智能手机仍是最重要的核心入口。5G是OPPO必然要抓住的趋势。OPPO准备100亿的研发预算，5G、AI、影像、云和新材料新形态为五大研发主航道展开工作；研发队伍将扩大到一万人以上，很大一部分资源都会投入到5G。

OPPO从标准、硬件、软件与应用入手，全方位推动5G手机体验落地与成熟。

在标准方面，OPPO已经向3GPP提交了超过2600篇技术提案，获得超过2000组5G专利，同时正在积极参与3GPP Release 16的推进工作中。

在软件方面，与不同的设备厂商、运营商进行联调联测，同时，还和芯片厂商进行相应软件的联合开发。

硬件产品方面，在OPPO Reno 5G版正式发布前，已成功开发了多款5G样机，用来进行相应的5G技术研发和测试。

在应用方面，OPPO持续挖掘5G与前沿技术结合的潜力，探索包括云游戏、云相册、5G高清多方视频通话、高速5G网络视频下载等应用场景，希望能让用户真正享受到5G带来的突破性体验。

最后，沈嘉表示到2020年OPPO所有3000元以上产品都将是5G产品。