特斯拉车载软件迎来10.0版本，三款车型优先更新

特斯拉宣布，其车载软件的第10版已经开始向Model S、Model X和Model 3车主推出。特斯拉首席执行官马斯克表示，那些购买了全自动驾驶汽车的人在优先考虑名单上排的更加靠前，他们将在“大约一周”内发布一个更通用的版本，其中包含了这款车的“轻微改进”。特斯拉表示，这是该公司迄今为止最大的软件升级，并强调所有的改进都是购买该公司汽车的一个关键优势。

软件10.0版本为特斯拉司机提供了许多新的娱乐选择（你或许可以认为马斯克现在已经给软件打上了特斯拉的烙印）。Spotify Premium、Netflix、YouTube和Hulu（包括直播电视）现在都可以使用。特斯拉表示，视频服务只能在车辆停好后才能观看，但Spotify的整合一直是特斯拉客户的一个巨大需求，而且这显然一直在起作用。此外，使用蓝牙传输音乐的人将会通过特斯拉的显示器来欣赏他们爱听的专辑。

另一个有趣的新功能包括“卡拉OK”，它可以让你在旅途中和朋友一起唱出你的心声，当然你也可以自己唱。卡拉OK拥有一个庞大的音乐和歌曲歌词库，支持多种语言。歌曲歌词与特斯拉显示屏上的歌曲同步显示。并且，Cuphead可以添加至特斯拉的游戏中心Tesla Arcade中。

特斯拉也在模仿谷歌的一个广为流传的把戏，即“我觉得很幸运”。你可以选择食物（“我饿了”）或者兴趣点（“我觉得很幸运”）。该公司在其博客中写道：“在测试中，我们被带到了一些不起眼的餐馆、美食、国家公园、城市地标等等。”

在驾驶和核心的汽车功能方面，特斯拉将其汽车召唤功能重新命名为“智能召唤”（Smart Summon），并增加了新的功能。智能召唤专属于全自动驾驶和增强自动驾驶的客户，它可以使特斯拉汽车能够离开停车位，绕过障碍物，并且找到车主。汽车必须在你的视线范围内，才能够使智能召唤工作。特斯拉在自我保护中的岗哨模式（Sentry Mode）下拍摄的视频，现在与其他摄像机内容存储在一个单独的文件夹中。一种新的“乔模式”（Joe Mode）旨在通过减少某些汽车铃声和警报的音量来避免吵醒熟睡的乘客。特斯拉的移动应用程序可以做更多的事情，远程控制汽车的更多方面（比如车窗）。

至于消费者什么时候可以期待，特斯拉表示：要尽快接收此更新，请确保您的汽车已连接到Wi-Fi。当10.0版本基于你的位置和车辆配置为你的汽车做好准备时，你将自动收到它——无需请求更新。