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特斯拉警车没电，美警方被迫放弃追逐罪犯

2019-9-25 16:34:29来源：凤凰科技作者：良弼责编：阿迷评论：

据《东湾时报》报道，弗里蒙特警官杰西·哈特曼上周五驾驶该署特斯拉Model S巡逻时，意外发现一名重罪犯驾驶的嫌疑车辆。这名警官随后同罪犯在公路上展开一场生死追逐，时速一度高达120英里。然而，意想不到的事情却发生了，哈特曼随后收到车辆预警，电池续航只能维系6英里左右。关键时刻，Model S竟然没电了！哈特曼最终只能上报警署无奈放弃追捕，然后寻找充电站给警车充电。

警方后来在米尔皮塔斯附近的灌木丛中发现了嫌疑车辆，但罪犯显然已逃之夭夭。

弗里蒙特警方发言人表示，哈特曼换班后还没有给这辆特斯拉Tesla Model S充电。如果是充过电的警车，在哈特曼当值期间应该不会出现没电不能用的尴尬。然而据《东湾时报》报道，弗里蒙特警方上尉肖恩·华盛顿曾透露，该车在换班后通常还有40%到50%的续航时间。

弗里蒙特警署在2018年从特斯拉手中购买了这辆车，花费超过6.1万美元。特斯拉弗里蒙特工厂花了一年多的时间对这辆汽车进行改装，使其能够供警方使用，并于今年3月正式推出。弗里蒙特警方作为试点项目随后开始使用这辆特斯拉，该项目旨在衡量这辆车的效率，以便测试特斯拉是否适合执法部门使用。

弗里蒙特警署表示，该部一直在监控这辆车的性能，并跟踪电力成本与燃油成本等衡量指标。预计该部门负责人将很快向市议会报告调查结果，说明该车车的效果如何，以及可能存在的不足。

肖恩·华盛顿在7月的一次采访中表示，特斯拉的试点项目进展顺利。据悉，当时特斯拉至少还参与了另一起追捕行动。

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关键词：特斯拉Model S警察没电

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