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外媒上手全新三星Galaxy Fold折叠屏手机：耐用性有所提升

2019-9-28 12:57:51来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月28日消息 三星修复版的Galaxy Fold折叠屏手机已经在许多地区陆续上市，目前在中国大陆市场尚未开卖，仍是接受预定的状态。而近日，外媒macrumors上手了三星修复版的Galaxy Fold折叠屏手机，我们不妨通过视频来看一下新版的Galaxy Fold有哪些改变。

根据macrumors的介绍，新版Galaxy Fold的显示屏应该更耐用，并具有更好的保护层，以及加强的铰链，以防止灰尘和碎屑以及其他原因造成的损坏。另外，三星更新后的设备附带了大量的说明文书，看得出Galaxy Fold对于用户使用方面的细节要求还是比较多的。

例如，三星会提示Galaxy Fold使用者在与设备互动时要轻触手指，避免水和灰尘，避免施加过大的压力，并使其远离可能被磁铁损坏的物体。

设计方面，三星Galaxy Fold与标准智能手机相比体积更大，但这并不奇怪，毕竟这是一款可以展开为7.3英寸平板的智能手机。手机右侧有音量和电源按钮，还有指纹传感器。展开时，背面有一个三镜头相机，正面是两个前置摄像头，折叠时正面还有一个摄像头。

此外，Galaxy Fold的顶部和底部有新的T形支架，旨在解决以前Galaxy Fold设计中存在的铰链问题。它还看起来更耐灰尘，并且内置的屏幕保护贴现在可以延伸到铰链，不会被意外移除。macrumors表示，在使用中，Galaxy Fold中间的折痕并不是很明显，并且几乎可以完全融合在一起。

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关键词：Galaxy Fold三星

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