蚂蚁金服董事长井贤栋联合国大会述职：所有人都应分享数字技术红利

作为联合国数字金融促进可持续发展小组成员，阿里巴巴合伙人、蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋回到联合国述职，用中国的经验向全球建言：行动才能带来改变，不要在担忧中错失未来。

井贤栋说，数字经济在中国带来的包容性增长，能够给更多发展中国家信心和启示。他提到中国著名的东西地理分割线——胡焕庸线，80多年来胡焕庸线两侧人口分布、经济发展程度存在明显差距。但最近，北京大学的一项研究表明，移动互联网的普及和数字经济的发展正在打破胡焕庸线。过去8年，东西部居民使用移动支付服务的差距缩小了39%，使用信贷服务的差距缩小了38%。他预测这些在中国发生的故事很快也将在全球更多地方发生。

同时，在数字经济的发展浪潮中，中小企业、妇女、老人和残障人士，所有人都有机会分享技术带来的增长红利。

井贤栋描述了中国正在发生的变化：偏远山区里的百香果，通过农民的手机直播，可以在天猫、淘宝上便捷地卖给城里人、外国人；上海街边的摊贩，依靠一张蓝色支付宝二维码，可以积累信用，不需要任何抵押地获得小额贷款，获得更加平等的发展机会。

井贤栋认为，数字化的增长模式对发展中国家尤为重要，虽然每一步技术革命都会带来颠簸，但只要公私部门携手合作，就能带来高速发展的包容性增长。

中国经验充分证明了这一点，数字化的增长方式潜力巨大——不仅弥合地区的发展鸿沟，也让中小企业、弱势群体受益。

但他同时提醒，数字技术带来的良性变化不会自己发生，最重要的是行动带来改变，用开放的心态共同面对挑战，而不是在担忧中错失未来。

他用一句话来结束此次演讲，“只有成为数字经济的参与者，才会是全球化的受益者。”