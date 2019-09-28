国产喷气式支线飞机ARJ21交付速度加快，今年已交付7架

IT之家9月28日消息 近日，中国商飞向成都航空交付第14架国产喷气式支线飞机ARJ21飞机。而此前9月22日，中国商飞刚刚向成都航空交付第13架ARJ21飞机。

9月26日13时48分，这架ARJ21飞机从南通兴东国际机场起飞，并于16时20分降落在成都双流国际机场。这架国籍号为B-603P的ARJ21飞机由工银金融租赁出资购买，出租给成都航空使用。这也是ARJ21飞机第12次通过售后回租的形式交付飞机。

该飞机为全经济舱布局，共有90个座位，首次采用“中国梦”涂装，展现了新中国成立70周年以来取得的经济发展和辉煌成就，映射出五彩斑斓的中国梦，为新中国成立70周年献礼。

交付之前，这架ARJ21飞机在南通完成一架次交付试飞任务，检验飞机各系统能力，经过客户确认试验数据有效、客户化等工序后，通过民航主管机构认证，顺利获得民用航空器标准适航证（AC证）。

截至目前，中国商飞已经交付市场17架ARJ21飞机，其中首家用户成都航空14架，第二家运营商内蒙古天骄航空3架。2家航空公司的ARJ21飞机已安全载客逾51万人次。

ARJ21飞机标准航程型满座航程为2220公里，增大航程型满座航程为3704公里，主要用于满足从中心城市向周边小城市辐射型航线的使用要求。标准航程型飞机最大起飞重量40500公斤，最大设计经济寿命为60000飞机小时/20个日历年，最大使用高度11900米，尾吊2台CF34-10A发动机，其基本型全经济级布局90座，混合级布局78座。

ARJ21飞机进入市场之初，交付速度缓慢。2015年和2016年各交付1架，2017年交付2架。2018年开始，交付数量增多，当年交付6架。进入2019年，交付速度加快，数量已创历年之最，目前已经交付7架（成都航空4架、天骄航空3架），其中9月就交付3架，总共交付市场达到17架。截至2019年8月底，中国商飞共收到22家客户的596架ARJ21-700飞机订单。