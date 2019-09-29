京东9.29领券：国货满300减50，华为Mate 30 6G+128G低至3999元

9月29日，国货满300减50等15张券，梦想机车满299-100，李维斯×QQ炫舞满1500-300，威露士2件5折；华为Mate 30 6G+128G低至3999元 ；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
|活动
|链接
|视频红包（下拉主页面）
|点此
|抽全品券
|点此
|每日福利社
|点此
|国货当红 15张券
|点此
|梦想机车 满299-100
|点此
|李维斯×QQ炫舞 满1500-300
|点此
|威露士 2件5折
|点此
|妮维雅 满199-100
|点此
|家电国庆大促
|点此
|华硕电脑 满1000-100
|点此
|大牌鞋靴 5折起
|点此
|电视影音 5折起
|点此
|JOY无规则会场 199-100
|点此
|显示器 1元抵100元
|点此
|牛奶 两件8折
|点此
|自营图书 5折封顶
|点此
|电脑 1000-100
|点此
|个人护理品类日 149-100
|点此
|抢全品类券 5到10元
|点此
|饮料券 199-100
|点此
|啤酒 满199-100
|点此
|白条券30-3元 每周领1张
|点此
|话费券49-2
|点此
好价单品：
【广告】