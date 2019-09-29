《使命召唤16：现代战争》角色公布：钱队归来了！

IT之家9月29日消息 《使命召唤16：现代战争》中文官方已经上线，日前也公布了本作的五名主要角色及游戏中的组织阵营介绍，大家熟悉的“钱队”约翰·普莱斯上尉也已经回归。

约翰·普莱斯上尉▲

英国特种空勤团成员，普莱斯宣誓会保护世界的安全，在不为人知的角落执行任务。如果行动顺利，世人便不会知晓他的存在。

指挥官法拉·卡里姆▲

法拉·卡里姆出生于战争之中，没机会选择自己的人生。身为民兵领袖，她每天为了乌兹克斯坦的解放而战。

亚历克斯▲

中情局的职业特工，接受任务、完成任务、接受下个任务是亚历克斯生活的全部。他正与当地武装合作，应对空前的危机。

孤狼▲

孤狼为了名族独立不择手段，不惜代价。他的部队决心要将外国势力驱离他们的国土。

凯尔·盖瑞克中士▲

英国陆军退伍军人，盖瑞克现就职于伦敦警察局反恐部门。他因为上层对现有威胁缺乏防范而焦虑万分。

特种空勤团

装备先进武器，让敌人闻风丧胆的精锐特种部队。

阿库塔拉

能在世界任何地点随时发动袭击的恐怖组织。

中情局

能在全球范围内为盟友提供情报和援助的特工组织。

乌兹克斯坦民兵

抵抗侵略者和恐怖分子的自由战士。

巴科夫的部队

对将军的残暴命令唯命是从的雇佣兵和正规军。

《使命召唤》是由动视公司于2003年最初制作发行的FPS游戏系列，该系列已发布正式作品至第十五部。《使命召唤16：现代战争》是《使命召唤》的第16部作品，也是备受好评“现代战争”系列的新作。

现代战争1、2、3已经成为了一代人心中的经典FPS之作，特别是在《COD4》中的那个切尔诺贝利关卡，第一次让玩家知道了，原来FPS游戏还可以这么玩。

据了解，《使命召唤：现代战争》将于10月25日在PS4, Xbox One和PC平台上正式发售。

在《使命召唤16：现代战争》中普莱斯上尉和特种空勤团将联同中情局以及乌兹克斯坦解放阵线一同夺回被盗走的化学武器。战斗将在中东地区、伦敦及世界各地打响。



钱队回来了，只是曾经的幽灵、肥皂、小强、尤里、格里格斯还有曾经的那个141特勤队，也许只能成为回忆了吧！