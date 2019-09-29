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美国夫妇家中Nest摄像头突然说话，改密码也没用

2019-9-29 15:35:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月29日消息 得益于智能显示器，智能摄像头，恒温器和智能门铃等设备，我们的房屋正在变得越来越智能。这些智能家居设备不仅使我们的生活更简单，而且使我们在家里感到更安全。但是，如果本应让你感到安全的小工具却让你感到害怕，并感到不安全，该怎么办？

据Fox 6 News的报道，美国威斯康星州密尔沃基市的一对夫妇近日发现，疑似有黑客入侵了他们的智能家居并控制了他们的智能家居产品。据悉，9月17日，萨曼莎·韦斯特摩兰（Samantha Westmoreland）回到家中，发现家里的智能恒温器调到了华氏90度（摄氏32度），她当时只是觉得这是一个小故障，于是将恒温器调节到了室温，但温度却仍在上升。

不久之后，家里的Nest监控摄像头突然开始和他们说话，然后播放低俗的音乐。她于是拔下了摄像头的电源插头，并使其面向天花板。之后这对夫妇更改了三个设备的密码，但是问题仍然存在。最终，他们联系了他们的互联网服务提供商，并更改了网络ID才弄好。这对夫妻认为，有人入侵了他们的Wi-Fi网络和Nest相机。

萨曼莎·韦斯特摩兰（Samantha Westmoreland）说：“这些设备应该让我感到安全，但我并没有感到安全。”

然而，这不是孤立事件，一月份一名黑客入侵了伊利洛尼斯一个家庭的Nest安全系统，并辱骂家中的夫妇。

视频：点此观看

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关键词：nest黑客

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