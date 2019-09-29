微软正测试Chrome/Edge浏览器两个新滚动功能：基于百分比、特定触摸

IT之家9月29日消息 继谷歌之后，微软已成为开源平台和Chromium社区的最大贡献者之一。作为改进Chromium（也为Edge浏览器提供支持）计划的一部分，微软正在开发两个新的滚动功能，以改进谷歌Chrome浏览器和新Chromium版Edge浏览器中的网页滚动。

第一个滚动功能称为“基于百分比的滚动”，它允许浏览器将鼠标滚轮或键盘滚动解释为预期滚动条的百分比，这意味着在启用此功能后滚动会感觉更加流畅。

微软表示，基于百分比的滚动是公司将Edge风格的滚动移植到Chromium中的路线图的一部分。该功能已经在Chrome Canary版本中启用，可以通过搜索“Percent-based Scrolling”来启用。

如果你搜索以上术语，则会发现以下内容：

Percent-based Scrolling – If enabled, mousewheel and keyboard scrolls will scroll by a percentage of the scroller size. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android.

Windows特定触摸启动的滚动动画

微软对“Windows-specific touch-initiated fling animation”功能的提交已获得批准，并且可以在Chrome Canary中启用此flag。

微软称，此功能使新的触控动画能够提供更像旧版Edge和其他Windows本机应用程序的滚动体验。换句话说，目标是使滚动行为变得平滑。

你可以在Chrome Canary flag菜单中搜索“Enable experimental fling animation”（启用实验性动画）以访问该功能。