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联想新一代YOGA S940开启预售：搭载英特尔10nm处理器，12999元

2019-9-30 16:11:36来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家9月30日消息 联想新一代YOGA S940于今日在联想官方商城开启预售，售价12999元，定金200元，10月8日开始支付尾款12799元。

预售.png

联想新一代YOGA S940-14IIL首批搭载英特尔酷睿i7-1065G7，采用10nm制程，内置Iris PLUS Gen11核显，拥有64个EU单元；配备16GB LPDDR4 双通道内存，1TB SSD。

12.jpg

YOGA S940-14IIL搭载一块14英寸4K UHD IPS屏幕，分辨率为3840×2160，PPI达到315；屏幕最高亮度为500nits，对比度1500:1，90% DCI-P3高色域，HDR400 VESA屏幕认证，并支持DOLBY VISION杜比视界。值得一提的是YOGA S940-14IIL首次在笔记本上采用3D曲面玻璃弧面屏，边框4.2mm，屏占比达到92%。

曲面.png

▲采用曲面玻璃

YOGA S940-14IIL采用全铝CNC机身，三面金属机身，薄至12.2mm，整机1.25kg。搭载两个满速雷电3接口，一个Type-C接口，USB 3.1 Gen1速率，以及一个3.5mm耳麦接口。官方宣称续航可达10小时。

此外，YOGA S940是首批通过英特尔雅典娜计划认证的笔记本，支持WiFi 6等新特性，以及支持人脸识别、眼球追踪、视频通话自动虚化背景、DOLBY ATMOS杜比全景声、两年上门保修服务等。

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关键词：联想YOGA笔记本英特尔

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