内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

QQ安全中心功能将迁移至腾讯手机管家

2019-9-30 17:38:40来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家9月30日消息 iOS版QQ安全中心内置顶通知显示，QQ安全中心功能将迁移至腾讯手机管家，提醒用户尽快下载腾讯手机管家，安卓版QQ安全中心暂未收到搬家通知。

通知内容为：为了提供更加全面的账号安全保护，【QQ安全中心】功能即将迁移到【腾讯手机管家】，请尽快下载【腾讯手机管家】继续使用账号相关内容。

QQ安全中心于2010年上线，提供QQ保护、邮箱保护、Q币保护等多重保护功能，可意见冻结账号、修改密码等功能，2017年上线至尊宝服务。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯QQ安全

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有