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IT之家9月30日消息 iOS版QQ安全中心内置顶通知显示，QQ安全中心功能将迁移至腾讯手机管家，提醒用户尽快下载腾讯手机管家，安卓版QQ安全中心暂未收到搬家通知。
通知内容为：为了提供更加全面的账号安全保护，【QQ安全中心】功能即将迁移到【腾讯手机管家】，请尽快下载【腾讯手机管家】继续使用账号相关内容。
QQ安全中心于2010年上线，提供QQ保护、邮箱保护、Q币保护等多重保护功能，可意见冻结账号、修改密码等功能，2017年上线至尊宝服务。
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