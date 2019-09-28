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腾讯财付通：严厉打击非法网络炒汇

2019-9-28 17:54:24来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月28日消息 据新京报报道，腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称，过去一段时期，人民币汇率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大，且具有较大的投资风险。

财付通方面表示，在近期的交易监测和风险排查中，财付通风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑，单日交易金额大，但与该公司实际业务严重偏离，且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析，其真实交易指向某“二元期权交易平台”。经核实，该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易，属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后，财付通关闭了该商户的支付权限，制止其继续进行非法交易。

▲财付通方面给出的截图

财付通指出，投资者参与网络炒汇和外汇期货（含二元期货），不仅违法且面临较大的资金风险。二元期权交易同时具有两大风险，其一是，交易平台多注册在境外，服务器也在境外，在境内没有实体营业地或者可供执行的资产，一旦服务方违约，投资者在国内起诉无门，无法保障自身权益。

此外，国内投资者对标的资产走势的判断，决定了获利或亏损的结果，本身也存在投资风险。财付通表示，积极配合国家外汇管理部门，严厉打击网络炒汇和外汇期货违法犯罪活动，并提醒用户通过合法途径进行外汇交易，远离非法外汇期货交易。

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关键词：财付通微信支付腾讯

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