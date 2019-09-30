微信：加强打击“民族资产解冻”类欺诈，我国没有任何相关项目

微信安全中心发布公告，加强打击“民族资产解冻”类欺诈。近期，微信团队收到用户投诉，有部分帐号在微信群内实施“民族资产解冻”类诈骗行为。

今年以来，公安部部署全国公安机关对“民族资产解冻”类诈骗犯罪持续保持高压严打态势。此类诈骗犯罪通过假借国家政策方针，伪造政府公文、证件、印章等方式，编造“民族大业”、“精准扶贫”、“养老帮扶”、“慈善富民”、“中华崛起”等项目，并以高额回报为诱饵，对受害人进行洗脑、诈骗。

“民族资产解冻”类诈骗犯罪活动侵害微信用户的财产权益，破坏平台绿色健康的生态环境，微信对此类违法违规行为一直坚决处理，绝不姑息。依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》，并在公安部指导下，根据用户投诉提交的证据，我们对相关个人帐号以及聊天群组进行了专项清理：

截至目前——

微信安全团队共计对4万多个涉嫌“民族资产解冻”欺诈群进行限制处理，并对3000多个微信帐号进行限制功能使用或封停帐号等阶梯式处罚。后续我们将根据用户投诉提交证据，继续加强处理，并向公安机关提交违法违规证据线索。

民族资产解冻类骗局解析

民族资产解冻诈骗由来已久且不断进化，犯罪分子伪造国家机关印章、证件、公文，冒充中央领导，编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目，声称缴纳数十元、上百元入会费、报名费、保险费、资金使用费、交通费、报单材料费等费用就能获利数十万、数百万元，甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”，授予“司令”、“军长”、“师长”等职务，还可终身领取工资等，从而实施诈骗。这种欺诈牟利模式，借助微信群、QQ群等社交软件的产品功能发展下线，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。

谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法

我们提醒广大用户，按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息，或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处，微信将积极配合执法机关进行案件查处。

同时，微信也会加大打击力度，针对不同类型的欺诈进行专项处理，不仅对确认的直接欺诈行为帐号进行封禁处理，还会挖掘作恶团伙，根据社交及支付行为，锁定恶意拉人组织欺诈骗局号及恶意收款号，进行一揽子打击处理。

当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，广大用户要有足够的防范意识，谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法：

1.凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；

2.凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

3.凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

4.凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

请大家切实提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。

如果你在微信平台上发现欺诈行为时，可通过客户端和小程序腾讯110进行举报，核实证据后我们将及时进行处理。