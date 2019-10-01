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海外版三星Galaxy Tab A 10.5（2018）获Android 9 Pie更新

2019-10-1 13:10:57来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月1日消息 今年早些时候，三星分享了将其设备更新为Android 9 Pie的路线图。按照计划，大多数Galaxy Tab A 2018（T387AA）将在6月月份更新Android 9 Pie，但意外的是，从AT＆T购买该设备的客户却被拒之门外。

等待了三个月之后，现在，AT＆T版三星Galaxy Tab A 10.5（2018）终于迎来Android 9 Pie，据悉，Pie更新已经向用户发布。除了Android 9随附的所有新功能外，它还将安全补丁程序级别提高到8月1日。

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此外，紧随AT＆T更新之后，Verizon开始为Galaxy Tab As升级Android 9 Pie更新。

Galaxy Tab A 2018（T387AA）平板配备了10.5英寸WUXGA（1920x1200）TFT液晶屏，屏幕比例为16:10，还有四个前置扬声器，支持杜比全景声（Dolby Atmos）。这款平板电脑配备了高通骁龙450，配备3GB内存、32GB存储（支持SD卡扩展）。电池方面，该机配置与Galaxy Tab S4相同尺寸，均为7300mAh。

其他方面，这款平板采用了后置800万像素，前置500万像素单摄像头的配置。相比起旗舰级的Galaxy Tab S4，这款平板将不会配备S Pen以及虹膜识别等功能。平板拥有WiFi版以及4G版可供选择。

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关键词：三星Tab AAndroid 9

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