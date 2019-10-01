曝微软Surface X是双屏设备，Windows 10X支持Win32程序

IT之家10月1日消息 我们最初在2018年末听说了搭载Windows Core OS的双屏Surface Centaurus设备，据报道，微软在今年早些时候的内部活动中向一些员工展示了该设备。

我们此前看到了很多微软传闻中的可折叠设备的专利，这些专利几乎揭示了微软正在秘密开发的产品。

据爆料，Surface Centaurus将是明天硬件活动发布会的大事件，微软也有望发布内部代号为Windows Core OS/Windows Lite OS新操作系统。

根据Evan Blass的最新报告，“Windows 10X”可能是微软Windows Core OS的最终名称，Windows Core OS是精简的模块化Windows版本，适用于新的设备外形尺寸。

我们不知道Windows 10 X中“X”的缩写代表什么，但发音不太可能为“ten”。

Windows 10X正准备用于双屏和可折叠设备，因此“X”也可能表示为360度折叠/旋转。另一份未经证实的报告表明，微软正在开发“Surface X”，这可能是Surface Centarus设备的正式名称。

同一份报告确认Win32程序可以通过容器在Windows Core OS（现在称为Windows 10X）上使用，这意味着微软正在研究本地原生仿真以支持运行较旧的应用程序。

值得注意的是，LinkedIn相关爆料也证实了微软的Windows Core OS模块化操作系统将能够通过仿真来运行经典的Win32应用（.exe），例如Google Chrome浏览器等。

据悉，搭载Windows 10X的Surface Centaurus设备将于明天发布。