5399元起，华为MateBook系列Linux版今日开售

IT之家10月2日消息 今日，华为MateBook系列Linux版正式开售，包括MateBook 13、MateBook 14和MateBook X Pro三款设备的Linux版，售价5399元起。

官方介绍称，Linux系统是一种基于开源的、更开放的操作系统，通常适用开发者或对该系统比较了解的人群使用。

▲华为MateBookX Pro

与之前版本相比，Linux版核心硬件无差别，预装的操作系统不同。第三方Linux系统无法运行其他系统的软件和游戏，无法实现Windows版本下的一碰传、指纹开机等功能。但如果用户自行安装其它系统和华为驱动之后，即可恢复如上功能。

配置方面，华为MateBook 13和MateBook 14的屏幕分别是13.3英寸和14英寸，分辨率为2160×1440，搭载英特尔i5-8265U，8GB内存+512GB SSD。华为MateBook X Pro则是搭载了13.9英寸的3K屏幕，配置同样是i5-8265U+8GB内存+512GB SSD。

售价方面，华为MateBook 13第三方Linux版售价5399元；MateBook 14第三方Linux版售价5699元；MateBookX Pro 2019款第三方Linux版售价8699元。