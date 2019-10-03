Surface Neo来了，微软Windows 10X全新开始菜单，抛弃了动态磁贴！

IT之家10月3日消息 微软正在对Windows 10X进行一些较大的“开始”菜单改进。微软刚刚发布了Windows 10X系统，这是Windows 10的新版本，旨在在未来对双屏和可折叠设备（包括Surface Neo）提供支持。Windows 10X操作系统进行了许多调整，使其更易于触摸，但是“开始”菜单变化也许是最明显的。

微软正在废弃其Live Tiles动态磁贴，即Windows Phone时代的动画图标和翻转图标，以简化外观。Windows 10X的“开始”菜单包括可以固定的应用程序以及最新文档的列表。看起来它比今天的Windows 10更像是一个任务启动器。

在此Windows 10变体上看到新的开始菜单也就不足为奇了。此前微软曾意外错推了内部版本的Windows 10，曝光了针对开始菜单的变革。

Live Tiles动态磁贴最初是Windows Phone的一部分，为了鼓励开发人员创建可更新显示的信息的应用，微软还将它们添加到Windows 8系统中。它们的设计旨在“一目了然”，因此你可以快速查看手机正面屏幕并查看信息，但这并不能很好地转换为Windows 10的“开始”菜单，并非每个应用程序都完全支持动态磁贴。

目前尚不清楚常规版本的Windows 10是否也会进行更新，以包括其中一些Windows 10X“开始”菜单更改，但是很明显，微软不再将动态磁贴Live Tiles视为其Windows未来的一部分。

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