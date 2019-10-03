微软Surface Neo评测体验：Windows 10X的双屏未来

IT之家10月3日消息 微软正在创建Windows 10X新版本，专门针对双屏和可折叠设备而设计。Windows 10X（也称为代号Santorini“圣托里尼”）是微软雄心勃勃的工作，旨在为尚不存在的设备重新设计Windows 10（例如可变形，能够执行笔记本电脑任务的柔性平板电脑），现在搭载Windows 10X的Surface Neo也已经发布。

微软在七年前创建了最初的Surface二合一平板电脑和笔记本电脑的混合体。在随后的几年中，它从怪异且执行不佳的事物变成了旗舰标杆性的Windows设备。现在，微软准备再次大胆尝试新事物。

“我们看到人们在使用笔记本电脑。我们看到人们在使用平板电脑。” Windows体验主管Joe Belfiore在接受The Verge采访时解释说，“我们在微软以及合作伙伴之间看到了填补这些体验空白并提供新内容的机会。”

Surface Neo是微软对Windows 10X的应用前景的看法。关闭时，它看起来像是一本大型的金属日记本。但是在内部，有两个单独的9英寸显示屏，它们可以折叠伸展成一个完整的13英寸工作区。Surface Neo真的感觉像十年前微软最初的Courier概念，而现在正在变成现实。

与大多数Surface设备一样，它具有复杂的铰链，可让Surface Neo切换到各种模式以及用户期望从微软硬件获得的典型高构建质量。还有一个聪明的蓝牙键盘，可以用磁铁翻转，滑动和锁定到位，可以将其收起并固定在设备后部。甚至还有一个新的Surface Slim Pen可以磁性连接，这与微软在新的Surface Pro X上使用的手写笔相同。

你可以将其用作笔记本电脑，记事本或平板电脑，以我们以前从未完全看到的方式使用。微软目前尚未透露更多有关Surface Neo硬件的信息，但配置了英特尔Lakefield处理器。戴尔、惠普、联想和华硕也在开发双屏甚至可折叠的设备，这些设备也将运行Windows 10X，因此这不仅仅是微软t和Surface的努力。

不过，微软与其Surface硬件团队合作创建了Windows 10X。Windows 10X工程负责人Carmen Zlateff在接受The Verge采访时表示：“因此，当我们刚开始进行该项目时，显然没有足够的硬件。” “我们在Surface Go和Surface Pro ...上进行所有原型制作，并且一旦硬件准备就绪，我们便开始将其转移。我们能够在硬件实际就绪之前就启动了项目。”

这是关键的伙伴关系。Windows 10X将打破之前Windows 8发布时软硬件协同不足的问题。

乍一看，该设备看起来就像两个Surface Go显示器连起来，而且微软Surface Neo上的显示器之间的间隙清晰可见。这是有意为之，以便显示器可以独立运行并相互配合。微软的“姿势”概念是这一切工作原理的核心，这是公司用于Windows 10X支持的各种模式的术语。

“我们认为这些新的双屏设备可以帮助我客户弥合消费与生产力之间的鸿沟，” Belfiore说。“这些设备超越了传统的笔记本电脑和平板电脑，因为它们支持一些有趣的新姿势。”

微软设想人们在各种情况下使用这些设备，其中某些情况甚至与人们当前使用笔记本电脑的方式相同。你可以旋转设备，应用程序和内容将智能地重排。微软的Office应用程序甚至通过在PowerPoint中添加幻灯片列表之类的东西来巧妙地利用第二显示屏。

你将可以通过多种方式使用Windows 10X设备：

记笔记：此模式可以在每个显示器上使用一个全屏应用程序，其中一个可以是顶部显示视频内容的浏览器，另一个可以是学生在课堂上使用的记笔记应用程序。笔可用于做笔记，甚至可用于单独的硬件键盘。

移动演示：将内容像PowerPoint平台一样放置在设备的外部，而你可以在内部阅读笔记并使用键盘进行控制。

便携式多功能一体机：将双屏设备置于书籍模式，可以将其放在平坦的表面上，然后使用可拆卸的键盘工作。类似于你在家中使用双显示器设置的方式。

阅读：此模式包括用一只手或两只手像书本一样使用设备，以及使用触控笔进行轻便笔记的功能。

笔记本电脑：你将能够在一个显示器上使用软件或硬件键盘，而主显示器上的典型内容将排在首位。

在阅读，演示和多合一模式等双屏设备的期望时，我最感兴趣的是笔记本电脑模式。Zlateff解释说：“这些设备既可以具有软件键盘，也可以具有硬件键盘。” “我们知道，尽管人们已经在移动设备上学习了如何在屏幕上打字，但是在PC尺寸上仍然很难做到这一点。”

在微软自己的Surface Neo设备上，你可以将硬件键盘滑入其中一个显示器的顶部，并且可以巧妙地使用它。与微软所有其他Surface设备不同，此键盘附件没有触控板。取而代之的是，根据放置位置的不同，显示器在键盘上方或下方充当触控板。大多数现代触控板都是玻璃制成的，因此微软认为使用起来会很自然。

与普通笔记本电脑相比，这里的真正不同之处在于可以自由移动键盘。根据放置位置的不同，Windows 10X可能会在微软称为WonderBar的键盘区域上方显示一个新的丰富输入区域。它在概念上与苹果的Touch Bar类似，但限制较少，而且面积当然更大。

在该区域中，你可以弹出YouTube视频的画中画版本，也可以在回复邮件和电子邮件时访问表情符号和GIF。微软正在考虑允许人们在此部分中使用电子墨水，并与Netflix和Spotify等应用程序伙伴合作以优化该领域的应用程序。WonderBar还会有很多其他功能。

在其他地方，Windows 10X的外观和感觉与Windows 10很像。“这里目的是Windows 10的拥护者将能够使用Windows 10X，而无需学习成本。” Belfiore解释说。“我们希望导航功能让人感到熟悉。我们希望他们能够获得想要使用的应用程序。我们希望他们毫无疑问选择Windows10。”

微软并没有完全放弃Windows的根源，正在发展Windows 10的核心。Belfiore说，“我们正在构建的是Windows 10及其OneCore技术的发展。”

OneCore是微软一直在努力的开发的一组共享技术，以允许Windows 10跨越从台式机到Xbox One主机和HoloLens设备之类的设备类型。Windows 10X现在是同一系列设备的一部分。

我知道你在想什么：应用程序如何？像Windows Phone一样，Windows 10X可能被真正利用双显示屏的应用程序和软件所支持吗？或者可能由于缺少可用的应用程序而死亡吗。

微软试图通过两种方式解决该问题。首先是鼓励Windows应用程序开发人员创建有意利用铰链的应用程序。微软称此为“应用启迪”。

“我们正在努力利用人们最需要和最常用的最佳应用程序（例如邮件，日历和PowerPoint），并将它们带入双屏，以创建该操作系统独有的灵活丰富的体验和设备。” Zlateff解释说。“我们的目标是Windows Store中的绝大多数应用程序都可以与Windows 10X一起使用。”

这也意味着你将能够在Windows 10X上加载常规的Win32传统桌面应用程序。微软正在使用容器技术来允许旧版应用程序运行，但不会给电池续航造成巨大的损失。这很重要，因为与传统的笔记本电脑或平板电脑相比，这些新的双屏设备必须为整个额外的屏幕供电。这意味着微软必须在电池续航方面保持精明。微软并未确切说明该容器技术的工作方式，但听起来传统应用程序将在隔离的容器中运行，而不是完全虚拟化，因为当内部配置英特尔处理器时，无需运行虚拟机。微软承诺在2020年5月的Build开发者大会上提供更多软件信息。

在传统Windows应用程序之外，Windows 10X将依赖于渐进式Web应用程序（PWA），通用Windows应用程序（UWP）以及将本地代码和Web代码混合在一起的应用程序，以利用双屏显示的优势。微软在吸引Windows 10开发人员构建通用Windows应用方面确实运气不佳，并且该公司到目前为止已经扩展了现代应用的定义，以至于它实际上意味着等同于任何Windows应用程序。但是，灵活性可能是关键。与Windows RT或Windows 10 S等失败的计划不同，你将能够下载任何应用程序并进行安装，就像在普通Windows 10台式机上一样。这将有助于弥合应用程序的差距，直到真正经过优化以利用双屏显示的应用程序出现为止。

微软还在此版本的Windows中对UI进行了一些更改。动态磁贴（Live Tiles）从“开始”菜单中消失，取而代之的是应用程序、文档和文件的列表。它是一个新的“开始”菜单，可以更好地反映你在设备上实际执行的操作，而不是大量用于显示天气或新闻的图块。

“我们认为这对于当今使用平板电脑和移动设备的人们来说已经很熟悉了，我们已经尝试通过结合应用启动与网站、文档或你正在使用的事物的建议来利用扩展屏幕资源”。“我们正在努力在熟悉度和进步之间取得真正的平衡。”

在应用程序之外，我认为很多人最初会质疑是否需要双屏设备。如果不尝试使用其中一种设备，则很难满足对平板电脑和笔记本电脑以外的事物需求。但是微软坚信它们将成为未来的一部分。“想想坐在足球练习场上的妈妈能够完成她的建议，或者在回家的路上完成一些工作，” Zlateff解释说。“对于需要在一天的不同阶段中提高生产力的任何人，此设备都适合他们。”

对于微软来说，这一切仍然还为时过早，尤其是在软件方面。尽管我们能够触摸Surface Neo，但由于软件和硬件仍在开发中，因此我们无法捕获完整的动手视频。OEM甚至微软的设备要到2020年秋天才能开始销售，明年将用于完善软件和硬件。目前，微软及其合作伙伴正在试验每个显示器在9英寸到12英寸之间的硬件。

Belfiore说：“我们不认为这会在非常小的设备上使用。” Windows 10X不适用于折叠成类似智能手机的设备。对于平板电脑向笔记本电脑的转变而言，这一点更为重要，这是微软在Surface系列产品上关注的重点。但这并不是说公司不会考虑使用较小的双屏设备-正在运行Android系统的智能手机大小的Surface Duo就是一个例证。

在这些设备最终抵达消费者手中之前，许多事情可能会发生变化。“我们现在谈论这个问题的原因之一是构建了独特的硬件，并将其提供给我们的ISV（独立软件供应商），并拥有了用户体验，实际上，这是生态系统将朝着这一方向发展的趋势，”Belfiore表示，“我们确实意识到这还为时过早。当我们迭代并听取人们的反馈时，可能会有很多变化，但是我们希望启动，并让全世界知道我们正在这样做。”

微软也面临一些激烈的竞争。谷歌在Android中增加了对可折叠设备的原生支持，三星甚至已经发布了Galaxy Fold折叠屏设备。LG还开发了一款双屏幕Android手机，并且明年肯定会有更多产品出现。微软将重点放在将平板电脑转变为笔记本电脑的优势上，而Android手机制造商正在尝试将手机转换为平板电脑。随着该技术在未来十年中日趋成熟，我们甚至可以看到手机会弯折成平板电脑和笔记本电脑。