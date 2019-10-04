避免游戏中“迷路”，索尼PS5中将加入“官方外挂”

根据此前多方爆料，全新的索尼Play Station 5主机最早将于2020年2月亮相，作为5年才一换代的数码产品，全新的索尼PS5可谓让广大粉丝望穿双眼。随着发布时间越来越近，近期关于该机的传闻也越来越多，继此前该机的外观和配置细节陆续曝光后，现在有最新消息，近日索尼竟透露该机将搭载“官方外挂”。

外挂可谓是广大正义的玩家最为痛恨的对象，据官方介绍，此次官方所称的“外挂”实际上是一项“使用人工智能的语音助手”，被定义为“游戏辅助工具”，面对越来越庞大、复杂的游戏，不少玩家可能会因找不到特定地点、物品等要素而难以进行下去，大大影响游戏体验。此时这款被称为“PlayStation Assist”的“官方外挂”就可以在合理的范围内及时提供帮助。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PlayStation 5系列主机将提供基本款和Pro版两个版本，以此满足更广泛用户的需求。该机将采用十分抢眼的“深V”外观造型，机身两侧分布有众多散热开孔，极具科幻感。硬件上该机将支持8K分辨率画面输出，搭载AMD Zen 2架构8核CPU，并采用基于AMD Radeon Navi系列的定制GPU。配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，使PS5在加载复杂场景时的速度比PS4 Pro快十倍。

此外该机还支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。

据悉，索尼PS5最早将于2020年2月推出，预估定价约为499美元，约合人民币3350元。更多详细信息，我们拭目以待。