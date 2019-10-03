34999元，索尼正式发布全画幅微单Alpha 9 II相机：2420万有效像素，10张/秒高速连拍

10月3日，索尼（中国）有限公司正式发布新一代速度旗舰全画幅微单™Alpha 9 II（型号名：ILCE-9M2）。Alpha 9 II是为追求速度、连接和传输性能的专业摄影师，特别是体育和新闻记者精心打造的旗舰新品，加入了更多满足专业摄影师需求的新功能。升级后的BIONZ X™影像处理器可获得更佳的处理性能，通过与前端LSI协同工作，增强了AF/AE检测、影像处理、面部识别的速度和准确性等多种性能。新优化的自动对焦算法可以提供更出色的对焦准确性，提升对焦表现，确保在拍摄体育比赛时能够稳定锁定高速不规则的运动主体。

索尼Alpha 9 II采用了约2420万有效像素Exmor RS™CMOS堆栈式全画幅影像传感器，并内置存储，提供出色的速度性能和高画质，可以约20张/秒的速度进行无黑屏静音连拍，最高可连续拍摄361张JPEG图片或239张压缩RAW图片，内置5轴光学防抖最高可补偿约5.5级快门速度。Alpha 9 II使用机械快门时，可提供10张/秒高速连拍，相当于Alpha 9连拍速度的约2倍。Alpha 9 II还支持实时眼部对焦、动物实时眼部对焦、视频实时眼部对焦和实时追踪功能，并支持选择对焦框颜色等功能。

Alpha 9 II内置1000BASE-T以太网终端，可实现千兆位通信，带来高速稳定的数据传输，相机内置的Wi-Fi传输速度也得到进一步提升，除了支持2.4 GHz以外，还支持稳定高速的5 GHz (IEEE 802.11ac)频段，并支持多种标准。为了满足新闻和体育摄影师的工作要求，Alpha 9 II新加入了语音备忘录功能，能够直接录制语音信息并将语音附加在图片上，在图片回放时可同时播放语音备忘录。Alpha 9 II还实现了拍摄后无需操作智能手机，将结果直接发送到FTP服务器，简化和加快了工作流程。改进后的握柄设计也为摄影师提供更舒适和更稳定的握持体验，机身兼容索尼VG-C4EM竖拍手柄。升级的防尘防潮设计可满足专业摄影师在严苛户外环境下的使用需求，机身的各处接缝、电池仓盖和存储卡仓盖处均提供了更强的密封性。双存储卡槽兼容UHS-I和UHS-II SD卡，支持更大容量和更快的读写速度。索尼全画幅微单™Alpha 9 II预计将于2019年10月下旬上市，售价为34999元。