索尼全息显示屏专利曝光：无需头显设备便可体验3D立体游戏

IT之家10月2日消息 据荷兰科技媒体letsgodigital报道，索尼互动娱乐2017年年中向USPTO（美国专利商标局）申请了“全息显示屏”专利。该专利描述了可以显示全息内容的屏幕技术，特别是针对视频游戏，于今年9月3日发布。

与目前大多可用的3D解决方案不同，索尼全息屏幕的用户不需要使用会降低游戏舒适度和移动自由度的头显设备。

为了生成全息图像，索尼使用了一个发光器和大量微镜，它们能快速地移动或倾斜，这对光的反射十分有利。发出的光经过调制，在左眼和右眼分别投射不同的图像，进而带来了3D的体验效果。

除了眼球追踪外，这一专利还涉及了面部识别，来确定是单人还是多人在使用全息显示屏，还能够识别手势、眨眼或点头等状态。此外，相机和光传感器则用于计算玩家到屏幕的距离。

传感器可放置在包括屏幕上边缘在内的任何位置，也可以将所有传感器放置在屏幕下方。这样，根据专利说明，便能创建完整的无边框显示器。

图像可以借助微镜不断调整，因此玩家在玩3D游戏时可以继续移动头部，也可以将屏幕用于2D显示。索尼甚至发现有机会让一个用户观看3D图像的同时，向第二个用户呈现2D图像。

这项专利的意义不止于此。索尼的全息显示屏还可与PlayStation游戏主机兼容。这样就可为PlayStation游戏带来3D全息体验，并能够通过DualShock手柄进行游戏。