突然宣布：索尼全球工作室总裁Shawn Layden即将离任

IT之家10月1日消息 索尼PlayStation官方Twitter今天突然宣布，PlayStation全球工作室负责人Shawn Layden即将离任。Shawn Layden也是索尼PlayStation在E3发布会上的“中坚力量”，公开场合我们经常会看到他的身影。

索尼PlayStation在推文中写道，“我们心情难平，但我们还是要宣布，我们的全球工作室总裁Shawn Layden将离开SIE（索尼互动娱乐），我们将一直怀念他有远见的领导能力，祝愿他在今后的工作中取得成功，并对他对索尼的多年服务深表感谢。谢谢你，Shawn！“

现年58岁的Shawn Layden毕业于圣母大学（Notre Dame），在索尼工作已经有三十多年。1987年他开始从事索尼的公共关系工作，曾担任索尼创始人盛田昭夫的助手。然后，他在东京担任制作人，随后晋升到一系列高级职位，例如首席运营官，然后是美国PlayStation总裁。并且他已成为E3和The Game Awards等面向公众的活动的固定参与者。Shawn Layden于2016年开始担任全球工作室负责人的职务，最新成就是收购了开发商Insomniac，目前已经被并入索尼的第一方工作室系统。