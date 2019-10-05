美国监管机构调查特斯拉：限制电池以掩盖起火风险

本周二发布的一份通知显示，美国高速公路交通安全管理局（NHTSA）已对特斯拉展开调查，原因是Model S和Model X的电池组可能存在缺陷，造成“无碰撞起火”。

美国消费者律师爱德华·陈（Edward Chen）向NHTSA提交的请愿书促成了这项调查。爱德华·陈代表特斯拉车主，包括他的客户大卫·拉斯姆森（David Rasmussen）提交了这份请愿书。此前许多车主表示，特斯拉向部分车辆推送了无线更新，对电池进行限制，减少了汽车一次充电的行驶里程。

此次软件更新从2019年5月开始。请愿书表示，针对电池可能在无碰撞情况下起火的问题，此次更新并未进行适当的修复。

爱德华·陈在给美国交通部和NHTSA的一封邮件中说：“特斯拉通过无线软件更新来掩盖汽车电池可能普遍存在的危险问题。”这封邮件和请愿书一起提交给这些部门。

在对电池起火等问题进行调查后，NHTSA有可能要求特斯拉召回。这将给特斯拉带来财务负担，并可能损害该公司的声誉。如果NHTSA认为没必要召回，那么也会在联邦登记文件中公布调查结果。

特斯拉正努力降低电池成本。过去两年时间里，该公司努力在内华达州Reno郊外的电池超级工厂解决浪费和质量控制的问题。特斯拉尚未对此做出回应。

2016年，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，他认为大部分提交给NHTSA的安全投诉都是“欺诈性的”，并暗示这些投诉是打击特斯拉的阴谋的一部分。

特斯拉最新的“智能召唤”功能（让汽车可以借助自动驾驶技术从停车位开到司机所在地方）本周也引起了NHTSA的注意。NHTSA表示，已经了解到涉及该功能的报告，但拒绝确认是否已经对该功能展开正式调查。