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三星Galaxy S11相机模组测试插槽曝光：1亿像素+5倍光变

2019-10-6 15:18:21来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 三星Galaxy Note10系列刚上市不久，下一代旗舰手机Galaxy S11相关的消息就开始曝光。此前SamMobile报告称，下一代三星旗舰手机Galaxy S11将配备5倍光学变焦和108MP相机。而现在，有韩国媒体报道称，智能手机模块测试插槽的制造商Mechatec Systems正在为三星的Galaxy S11提供折叠相机模块的测试插槽。

如下图所示，这是在相机模组在发货之前检查模块是否正常运行的工序。Galaxy S11的相机模块采用了潜望镜式的侧卧结构，通过左右放置镜头而不是前后放置镜头，从而避免了相机模块的突出，在此之前，智能手机圈已经有手机采用了这样的方案。主镜头和变焦镜头排列在侧面以确保透镜之间的间隙，而潜望镜结构用于反射光线。

Mecatec Systems的相关人士说：“从三、四个智能手机相机镜头到ToF传感器和折叠式相机，我们提供了多种测试解决方案。”

这两年，智能手机中对相机模块的可靠性测试变得重要。随着智能手机制造商在相机性能方面竞争的加剧，相机模块的成本和复杂性正在增加。从每个相机模块只有一个镜头增加到三到四个镜头，还有ToF传感器的陆续采用，都加大了成本。

据了解，三星在今年5月宣布推出5倍光学变焦摄像头模块；在今年8月份推出1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX传感器，这是和小米合作开发的。这两项技术都有望成为Galaxy S11的卖点。

另外据外媒SamMobile的报道，2020年2月的第三周，三星将在旧金山正式发布全新的三星Galaxy S11系列手机。

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关键词：三星Galaxy S11相机

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