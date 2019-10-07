美商务部长施压印度慎用华为5G设备，印电信巨头：我不这样认为

IT之家10月7日消息 据CNBC消息，美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）周四表示，美国担心如果其盟友使用华为的5G电信设备，他们可能会面临安全风险。

▲左罗斯右米塔尔

罗斯在印度经济峰会上表示，美国不希望印度因为使用了华为的5G设备而“不经意间使自己遭受不利的安全风险”。尽管华为的技术已受到严格审查，但美国、日本和澳大利亚等国家还是禁止该公司参与其5G发展。华盛顿方面表示，华为的5G技术存在“间谍风险”，对此华为一再否认。

罗斯指出，“5G网络中，如果相关技术或设备存在漏洞、后门的话，那么（安全风险）将渗透到整个系统中。因此，我们认为这些设备或技术存在的风险不容小觑”“印度必须做出自己的决定”。

面对华盛顿的施压，印度与美国的贸易关系已经脆弱不堪，美国将印度从优惠名单中剔除，而印度则对美国的进口商品征收报复性关税。而罗斯的言论，印度电信市场领头企业巴蒂电信创始人苏尼尔•巴尔蒂•米塔尔（(Sunil Bharti Mittal）持不同意见并现场为华为辩护。

巴尔蒂·米塔尔表示，他认为华为应该在印度的5G发展中发挥作用。他还强调，至少在3G和4G技术方面，华为的产品给他留下了深刻的印象，“毫无疑问，它们‘明显优于’华为的竞争对手爱立信和诺基亚。”

对于华为技术，巴尔蒂·米塔尔称赞道，“华为把技术曲线提升到领先水平的速度之快令我惊讶，而且华为产品不但技术领先，还有能耗小，占地少的优势。”

巴尔蒂·米塔尔指出，南亚国家必须考虑与中国的展开更多方面的合作，“印度和中国是重要的贸易伙伴，它们是邻国，有大量人口需要服务。”

据了解，印度将进行5G试验，而印度政府尚未就是否允许华为参加做出最终决定。此前有报道称，北京方面警告称如果华为在印度被禁止，后果自负。此外，美国有线电视新闻网（CNN）报道称，巴尔蒂·米塔尔青睐华为还有一个因素——不能让印度过于依赖西方。