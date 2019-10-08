主打核显，微软定制R5 3580U CPU跑分不及i5-1035G7

IT之家10月8日消息 不久前，微软推出了新款15英寸的Surface Laptop 3，搭载了半定制的AMD Ryzen 5 3580U和Ryzen 7 3780U处理器，现在网上关于这款定制处理器的跑分也多了起来，综合来看这款APU还是主打更强的核显，CPU多核跑分不及英特尔最新的i5-1035G7。

根据UserBenchmark的数据，Ryzen 5 3580U的多核性能平均比Core i5-1035G7低13%左右。

UserBenchmark单个跑分项目的测试并不全面，真正的性能差距还要等各大媒体拿到真机后进行测试。

据悉，与非定制的R5 3500U和R7 3700U相比，微软的定制版CPU部分没有变化，GPU增加了一组CU，其中R5 3580U的GPU频率还增加了100MHz，这些都是AMD和微软工程师根据Surface Laptop 3的设计、散热等条件设计出最佳方案。

AMD Ryzen 5 3580U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.1GHz，加速频率3.7GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 9，核显频率为1300MHz。

AMD Ryzen 7 3780U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.3GHz，加速频率4GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 11，核显频率为1400MHz。