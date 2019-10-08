内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

主打核显，微软定制R5 3580U CPU跑分不及i5-1035G7

2019-10-8 11:09:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月8日消息 不久前，微软推出了新款15英寸的Surface Laptop 3，搭载了半定制的AMD Ryzen 5 3580U和Ryzen 7 3780U处理器，现在网上关于这款定制处理器的跑分也多了起来，综合来看这款APU还是主打更强的核显，CPU多核跑分不及英特尔最新的i5-1035G7。

根据UserBenchmark的数据，Ryzen 5 3580U的多核性能平均比Core i5-1035G7低13%左右。

UserBenchmark单个跑分项目的测试并不全面，真正的性能差距还要等各大媒体拿到真机后进行测试。

据悉，与非定制的R5 3500U和R7 3700U相比，微软的定制版CPU部分没有变化，GPU增加了一组CU，其中R5 3580U的GPU频率还增加了100MHz，这些都是AMD和微软工程师根据Surface Laptop 3的设计、散热等条件设计出最佳方案。

AMD Ryzen 5 3580U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.1GHz，加速频率3.7GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 9，核显频率为1300MHz。

AMD Ryzen 7 3780U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.3GHz，加速频率4GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 11，核显频率为1400MHz。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD微软surface laptop

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有