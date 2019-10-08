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5G手机销量将会在2020年飙升，2025年超过10亿台

2019-10-8 11:49:24来源：新浪科技作者：-责编：阿迷评论：

Strategy Analytics新兴设备技术（EDT）研究团队最新发布的研究报告《至2024年，全球88国智能手机销量预测按技术划分》预测，5G设备在2019年有一个缓慢的开始，2020年将会起飞。该报告指出，5年内5G手机将占所有手机销量的近一半。

Strategy Analytics总监Ken Hyers表示，“韩国目前领跑5G竞赛，但中国打算迅速成为全球5G领导者。能够提供低成本5G智能手机的能力对于中国明年实现这一目标来说至关重要。”

Strategy Analytics副总监Ville-Petteri Ukonaho表示，“首批5G设备将会是高端设备，但到2020年底市面上将会有更多的5G中端设备，尤其在中国。”

Strategy Analytics预计，2019年5G设备的销量仅占总销量的不到1%，而到2020年该份额将会接近10%。Ken Hyers指出，“价格昂贵是早期消费者最大的顾虑；消费者暂时并不想花大钱买一个可用网络少的可怜的设备。运营商必须继续扩大5G网络的覆盖范围，使5G对消费者更具吸引力。”

目前5G智能手机的领导品牌为三星。Strategy Analytics的Ville-Petteri Ukonaho说，“主要由于在韩国的强劲销售，以及通过扩大在美国等5G市场的份额，三星已成功在5G智能手机市场取得领先。”Ken Hyers补充道：“LG、华为、OPPO、vivo和小米也是市场上首批5G智能手机厂商。但2020年5G手机的崛起将是销售的转折点。包括苹果在内的所有主要智能手机厂商都在开发5G手机，并将在2020年推出更多设备。”从2020年开始，在中国、美国以及亚洲和西欧的其它发达国家的带动下，5G智能手机的销量将猛增。

Ville-Petteri Ukonaho表示，“尽管在2019年开始缓慢，但5G将会迅速腾飞。一旦价格下降以及5G可用网络的扩展，5G手机销量将会激增。到2025年，5G手机的销量预计将会超过10亿。”

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关键词：5G手机

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