Redmi Note 8/Pro上线马来西亚，售1018/1868元起

IT之家10月8日消息 据zinggadget消息，Redmi Note 8、Redmi Note 8 Pro现已正式上线马来西亚，具体版本及价格如下：

Redmi Note 8 Pro：6+64GB售价RM 1099（约合人民币1868元），6+128GB售价RM 1199（约合人民币2038元） Redmi Note 8：3+32GB售价RM 599（约合人民币1018元），4+64GB售价RM 799（约合人民币1358元），4+128GB售价RM 899（约合人民币1528元）

需要注意的是，本次在马来西亚发布的Redmi Note 8系列，其中Redmi Note 8是除了中国以外全球首发，Redmi Note 8 Pro则是东南亚首发

Redmi Note 8

Redmi Note 8采用6.3英寸1080P分辨率水滴屏，屏占比达90%，通过莱茵低蓝光认证，拥有皓月白、梦幻蓝、曜石黑三种配色。

配置方面，Redmi Note 8搭载骁龙665处理器，采用1217超线性扬声器，内置4000mAh电池，支持18W快充与红外遥控，前置1300万美颜相机，后置4800万四摄组合，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔。

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro采用3D四曲面玻璃机身，搭载6.53英寸全面屏，采用COF封装工艺，拥有贝母白、冰翡翠与电光灰三种配色。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术。支持像素隔离ISOCELL PLUS技术，在保证高的色彩还原度，同时灵敏度提高15%。同时，智能ISO技术能够保证照片亮部不过曝，暗部噪点少。