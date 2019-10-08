恢复出厂设置，对手机本身有什么影响？中国电信解读

IT之家10月8日消息 今日，中国电信官方发文表示，当手机经常出现卡顿、内存不足等问题时，恢复出厂设置是一个常见的解决方法。但很多人对此也有顾虑，恢复出厂设置，会对手机本身造成伤害吗？对此，中国电信作出了解读。

什么是“手机恢复出厂设置”

手机恢复出厂设置，其实就是对手机上的资料进行删除处理，包括软件、图片/视频、短信、联系人和手机使用时输入的其他数据，将手机格式化，让手机回到出厂时的状态。好处是没有冗余文件的影响，手机运行明显加快。

恢复出厂设置，对手机本身有什么影响？

1.对硬盘的影响

手机每一次恢复出厂设置，就相当于对硬盘擦写一次但是目前寿命最短的硬盘擦写次数也能达到上千次，恢复出厂设置造成的影响微乎其微。



2.对电池的影响

在恢复出厂设置时，手机会反复开关机，无疑会消耗手机电池的电量。但是对于锂电池来说，循环寿命足有数百次，且满充全放才算是一次循环，之后才会出现老化等现象。在恢复出厂设置过程，电池使用的循环周期和日常使用差距不大。

3.对硬件的影响

手机恢复出厂设置更多是软件上的更新，虽然需要处理器等硬件的加持，但并没有直接的关联。恢复出厂设置对于硬件的影响，基本上可以忽略不计。

提醒

虽然说恢复出厂设置基本不会对手机造成伤害，但之后需要花费大量时间重新安装软件、录入数据等，数据转移的过程中也可能会出现遗失的情况，因此频繁的恢复出厂设置也是不可取的。