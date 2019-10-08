华为全球旗舰店都有哪些黑科技？不设收银台，随时购物

IT之家10月8日消息 9月28日，华为首家全球旗舰店于深圳万象天地正式开业。这是一家集科技、艺术、休闲、卖场为一身的高端旗舰店，选址于深圳南山万象天地商圈，可以说是深圳最黄金的地段之一。在众多建筑中，华为全球旗舰店是一座独立的三层楼房，占地1300平方米，透明玻璃墙体，设计独特，在众多的旗舰店中显得更加与众不同。

那么华为全球旗舰店都有哪些黑科技呢？华为中国官方今天进行了解答。

无边界设计打造开放城市空间

华为全球旗舰店由华为携手法国知名设计团队Saguez&Partners联合设计。建筑整体呈立方体结构，转角处理上采用较为柔和的曲面设计，方圆结合呈现出独特的设计美学。

“通透”是旗舰店给人的第一感觉，全店采用与“水立方”相同等级的高科技玻璃，以174片玻璃墙作为内外结构，可以友好地融入周边环境。

与其他旗舰店不同，华为全球旗舰店打破了建筑的边界，独特的半开放阶梯连接广场和周边环境，顾客可以在这里休息或交流，从而呈现出无边界的社区氛围。

店外设置24小时自助购物机，供顾客紧急需要和便捷购买。即使旗舰店打烊，顾客只需2分钟就可以买到包括耳机、移动电源和手机壳等配件产品，在时间线上延长了和顾客的接触。

旗舰店分为三层，一层是华为产品及配件的产品体验区，二层主要提供售后服务和华为智能家居场景的体验；三层是5G场景体验和商务会议室。

建筑颜色80%为灰色，10%为木色，10%为白色，华为希望通过淡化门店形象，把设计无形化，让来到门店的每一个人，都只关注到产品本身，被自己喜爱的产品所吸引。

旗舰店打造符合未来发展的永续空间，店内装饰大量选用环保建材，如天花及墙面所用的毛毡，使用华为产品电子垃圾中的塑料件制作，100%可降解、可回收、可重复利用；桌面木板也是使用食品级别的纳米木纹板材，不易滋生细菌，可使用10年以上。

华为还让整个建筑变得更加智能，基于华为Hilink技术的智能环控系统，门店的亮度、温度和湿度都能根据室外环境、人流变化进行自动调节，让室内始终维持人体最舒适的环境。

不设收银台，空间留给消费者

“好的设计是尽可能的无设计”，华为全球旗舰店突破了传统店铺的功能区域划分，整个门店不设置任何前台、收银处，从而把40%的空间都留给消费者体验。

顾客怎么买单呢？隐藏在桌底下的收银钱箱和小票机，可让顾客足不移动即可完成买单，迅速便捷。

华为还在店内投入了大量的研发力量，给用户带来了最先进的5G技术和终端。用户可以在店内体验《极品飞车》和《FIFA足球》等5G云游戏，以前只能在电脑端运行的体感游戏，现在在华为旗舰店，只需要一部手机、一个屏幕就可以体验了。

旗舰店内的大阶梯被巧妙地利用起来，打造HuaweiCommunity的分享社区，日常设置免费的课程，涵盖摄影、摄像、运动健康等主题。