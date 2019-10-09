最清晰的广电5G路线图流出：或将选择SA独立组网方式

自从广电拿到5G牌照后，其关于5G规划建设的消息都是挤牙膏式的流出，慢悠悠且并不明朗。

不过日前媒体流传的一份《中国广电5G试验网建设实施方案》，广电将5G时间表、试点城市、频谱规划、组网方式等都一一落定。这可谓是史上最清晰的广电5G路线图。

至此，广电的5G建设之路终于以清晰的方式打开。而此时的三大运营商5G基站、试验网建设有条不紊，仅5G预约用户就要达到1000万。中国激情燃烧的5G时代正加速到来。

试点城市16个

《实施方案》规定16个试点城市，分别为：北京、天津、上海、重庆、广州、西安、南京、贵阳、长沙、海口、深圳、青岛、张家口、沈阳、长春、雄安。

据了解，这16个城市的试验网建设总投资是24.9亿元。

2020年底商用2021年完成全国所有城市的覆盖

中国广电的5G网络建设分试验网和规模建网两个阶段：

一，2019年实施试验网建设：2019年十一前在3个城市小规模先行先试；2019年10-12月，基于共建共享谈判拟定的商用组网方案，在前面所提的16个城市开展试点工作。

二，2020年开始规模建网：2020年1月-6月，实施完成清频工作的40个大中型城市建网，并启动商用准备工作；2020年7月-12月，实施完成清频工作的334个地市及重点旅游城市的网络建设；2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖，逐步实现全国95%以上人口的目标。

而2019年9月27日，中国广电在上海虹口启动了首批5G测试基站部署。据悉，此次测试选择在虹口足球场、5G全球创新港等区域，基于SA独立组网方式开展网络建设，测试基站采用4.9G频段。

预计首个基站将在今年10月开通，中国广电年内在上海将建成约200个5G基站。

另外，中国广电计划于2020年6月启动市场运营，邀请友好用户试用，2020年底开始规模商用，同时推广个人用户2C和垂直行业应用2B业务。

猜想一：应该会选择SA独立组网方式

我们知道，NSA（非独立组网）和SA（独立组网），是5G标准中的两种组网方式。简单来说：NSA是5G与4G LTE联合组网，也就是利用现有的4G设备基础上进行5G网络的部署，可同时使用4G核心网、4G无线网以及5G无线网。而SA则是新建5G网络，与NSA最大的区别就在于SA拥有5G核心网。在SA组网下，5G网络独立于4G网络，5G与4G仅在核心网级互通互连，更加简单。

广电没有4G网络基础，所以应该是选择5G SA独立组网的方式。

另外，还同步推进云网协同，以统一的广电云基础设施平台综合承载5G核心网、有线无线融合媒体服务平台，核心网节点与中国广电云平台协同分区部署，前期在北京、南京两地建设大区核心网，结合铁塔公司等第三方资源，充分发挥已建成有线无线融合服务平台及业务运营支撑系统作用，形成“无线网+核心网+承载网+干线网+融合服务平台”的整体端到端组网技术试验与业务验证技术体系。

猜想二：或许不与三大运营商合作而选择独立建设5G

因为5G投资巨大，电信联通已经开展5G时代的共建共享。

有业内人士认为广电完全靠自身力量实现广泛覆盖的难度比三大运营商要大太多，合作或是唯一出路。目前三大运营商都向广电抛出橄榄枝，表达合作的意愿。

不过，或许广电不与三大运营商合作而选择独立建设5G。

这次试验网建设中，广电也综合利用700MHz、4.9GHz及3.3-3.4GHz频率资源开展多频段组网。

有测算显示：使用700Mhz频段建一个全国5G网络只需要40万座基站，而三大运营商需要建600万座5G宏基站，这对于广电来说建设5G基站的成本就远远低于三大运营商。

同时，今年4月份阿里、中信分别签署了战略合作框架协议，合作双方将在数字化转型、全媒体融合服务平台、互联网技术、物联网及平台运营等领域展开战略合作。可以说广电是与阿里、中信两大“财团”结盟，对于巨大的5G投资来说还是相当有底气、有后盾的。

另外，就是在技术方面，广电也在跟华为等企业合作，仅今年上半年，已有龙江网络、华数集团、河北广电网络、山西广电网络、贵广网络、重庆有线、甘肃广电网络、四川广电网络和青海广电网络等16个地方广电公司与华为签约开展5G合作。

猜想三：多频段利用会有终端手机支持么？

《中国广电5G试验网建设实施方案》中规定：广电5G试验网将综合利用700MHz、4.9GHz及3.3-3.4GHz频率资源开展多频段组网。

既然广电5G试验网开展多频段组网。那么，也有疑问：现在的手机会支持广电的几个频率么？

其实，在之前举行的“中国广电5G论坛”上，中国电信政企客户事业部金钰给出建议称：“中国广电可以利用700MHz先建4G，根据业务发展再演进到5G。”

因为考虑到700MHz作为广电全国性网络建设首发频段，尽可能发挥存量手机已经支持700MHz LTE的优势，发展移动通信任务；700MHz在5G手机终端发布后升级到4/5G共载波，使用CloudAir动态分配频谱；待移动通信业务成熟后，4G网络设施要有面向5G演进融合能力，700M Cloud Air 4/5G共享载波，4.9G根据业务需要进行连片部署。

因此，需要在获得5G牌照的同时，考虑申请相应的700MHz 4G牌照。不知是否有这个可能。