《荒野大镖客：救赎2》PC配置要求：推荐GTX 1060，需150G空间

IT之家10月10日消息 昨天，R星公布了《荒野大镖客：救赎2》PC版的配置要求，最低需要GTX 770，推荐配置GTX 1060，需要150GB储存空间。

最低配置：

OS: Windows 7 – Service Pack 1

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

存储: 150GB

声卡: DirectX 兼容

推荐配置：

OS: Windows 10 – 2018年4月更新

CPU: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

存储: 150GB

声卡: DirectX兼容

据悉，10月9日，《荒野大镖客2》将在自家平台开启预售。从10月23日开始，PC版《荒野大镖客2》也可以在Epic Games store、Greenman Gaming、the Humble store、GameStop和其他数字零售商处预订，今年12月将在Steam上发售。