年轻人的第一款冰箱：米家风冷冰箱明天见

IT之家10月10日消息 根据米家微博的消息，米家风冷冰箱系列明天公布，官方称质量保证会出乎你的意料。

米家表示，米家风冷冰箱将具备以下特点：

同样的瓜果蔬菜，我保存的更久更新鲜

同样的身形体积，我的容量设计更大更科学

同样的质量保证，我的会更加出乎你的意料

据百度百科，风冷冰箱最大的优点就是无霜，不会像直冷冰箱那样内部总是湿漉漉的，食物相互之间也不会粘连不清，经过除臭系统的过滤，内部的气味也会持久的保持清新。