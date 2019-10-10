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年轻人的第一款冰箱：米家风冷冰箱明天见

2019-10-10 10:18:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月10日消息 根据米家微博的消息，米家风冷冰箱系列明天公布，官方称质量保证会出乎你的意料。

米家表示，米家风冷冰箱将具备以下特点：

  • 同样的瓜果蔬菜，我保存的更久更新鲜

  • 同样的身形体积，我的容量设计更大更科学

  • 同样的质量保证，我的会更加出乎你的意料

据百度百科，风冷冰箱最大的优点就是无霜，不会像直冷冰箱那样内部总是湿漉漉的，食物相互之间也不会粘连不清，经过除臭系统的过滤，内部的气味也会持久的保持清新。

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关键词：小米冰箱

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